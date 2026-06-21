¡Histórico! Curazao suma su primer punto en Copas del Mundo gracias a su portero

La Selección de Ecuador no pudo con el muro que le presentó el portero de Curazao, Eloy Room, de 37 años. El partido terminó 0-0, lo que significó el primer punto en la historia de Curazao en una Copa del Mundo.

En 15 ocasiones, el arquero Room ahogó el grito de gol para los ecuatorianos. Muchas tapadas fueron de gran espectáculo.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece buscaron el gol por todas las vías: balón dominado, remate de media distancia, jugadas de táctica fija, contragolpe, pases entre líneas, pero siempre fue Room el que apareció debajo de los tres palos.

A puro contragolpe, Curazao tuvo un par de acciones, pero también encontraron en el guardameta Hernán Galidez de frente.

El juego si bien fue un monólogo de Ecuador, también puede decirse lo mismo de la figura de Eloy Room, quien evitó todos los remates a arco.

Ahora, con este resultado, Ecuador debe buscar su clasificación ante la poderosa Alemania, mientras el cuadro curazoleño enfrentará en la última fecha a Costa de Marfil. Ambos juegos serán el próximo jueves a las 2 p. m.