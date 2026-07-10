"Hicimos méritos para ganar más tranquilamente", dice técnico de España

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se mostró exultante tras la clasificación de su equipo a semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica, este viernes en cuartos de final, con un gol de Mikel Merino en el minuto 88.

"Este es el carácter del equipo, que siempre adoptamos. Reitero mi orgullo hacia un equipo tan comprometido, con tantas ganas de mejorar", dijo De la Fuente en sus declaraciones justo al término del partido.



"Ante un rival muy duro, hicimos méritos para ganar más tranquilamente, pero aquí hay mucha igualdad. Es muy difícil siempre ganar en un Mundial", subrayó.

El héroe de la noche fue de nuevo Merino, que entró en el partido en la recta final y que marcó dos minutos después, dando el pase a los suyos como ya había hecho el lunes ante Portugal (1-0) en octavos de final.



"Mikel tiene muchas virtudes. Es un jugador top mundial, podía jugar en cualquier selección. Está hecho a medida de este equipo y de este modelo. Es una suerte tener jugadores como él, siempre está ahí", afirmó.



Ante la perspectiva de jugar ante Francia el martes en semifinales, De la Fuente vaticinó un gran duelo muy parejo.



"Ellos van a estar igual de preparados. Somos los únicos en haberles ganado dos partidos consecutivos (semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025). Una grandísima selección como son ellos se va a enfrentar a una grandísima selección como somos nosotros", concluyó.

