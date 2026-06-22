Herediano anuncia estos cambios en su delantera

El Club Sport Herediano informó este lunes de cambios en la delantera del club para el siguiente semestre.

Los movimientos se tratan de la salida del delantero mexicano José de Jesús González y la llegada del paraguayo Fernando Lesme.

"Le agradecemos su tiempo, compromiso y entrega al club", comunicó el Team sobre el Tepa.

Lesme se une a Aarón Suárez, Reggy Rivera, Ariel Arauz y Abner Hudson como las incorporaciones del campeón nacional para el siguiente torneo.