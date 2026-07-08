Henderson es operado por fractura en un brazo tras celebración de Inglaterra en el Azteca

Kansas City, Estados Unidos | El centrocampista inglés Jordan Henderson fue operado del brazo que se fracturó tras sufrir una aparatosa caída durante los festejos por la victoria de Inglaterra sobre México, en los octavos de final del Mundial 2026.

El jugador del Brentford cayó al saltar una valla publicitaria durante las celebraciones por el triunfo 3-2 en el Estadio Azteca, resultado que clasificó a los Three Lions a los cuartos de final.

El excapitán del Liverpool, de 36 años, que apenas ha disputado algunos minutos en el Mundial 2026, fue trasladado a un hospital después de abandonar el terreno de juego en camilla.

Henderson, internacional inglés en 91 ocasiones, se perderá el resto del torneo, aunque permanecerá junto a la selección en su base de concentración en Kansas City.

"Operación hecha. Ahora a prepararse para la grande del sábado", publicó Henderson en Instagram.

"Gracias a todo el personal que me atendió en el Kansas City Orthopaedic Institute, especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación".

El delantero inglés Morgan Rogers destacó la influencia del veterano centrocampista, pese a su escasa participación en el torneo.

"Lo es todo, realmente, y es el corazón del grupo", dijo este miércoles en Kansas City.

"Verlo esta mañana sonriendo y tan feliz como siempre, sin importar lo que ha pasado en las últimas 48 horas... Para nosotros es un placer simplemente verlo, y ojalá podamos tenerlo de vuelta en el campo lo antes posible".

Inglaterra se enfrentará el sábado a Noruega, liderada por Erling Haaland, en los cuartos de final del Mundial 2026, en Miami.



