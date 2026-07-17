Hasta el silbatazo final: qué hay detrás de la Argentina de las remontadas

Los argentinos desconocen si el domingo, ante España, Messi y compañía volverán a consagrarse campeones del mundo, pero las remontadas épicas y los triunfos en tiempo extra durante el Mundial de Norteamérica 2026 alimentan la confianza en que la Albiceleste luchará hasta el final.



"Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad", dijo el miércoles el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tras la épica victoria por 2-1 frente a Inglaterra, con dos goles en los minutos 85 y 90+2 cuando perdía desde los 55' con un gol de Anthony Gordon.



Argentina "sabe sufrir", repiten desde hace semanas jugadores, cuerpo técnico y la hinchada argentina.



La semifinal en Atlanta fue la cuarta eliminatoria consecutiva en este Mundial en que Argentina saca adelante un encuentro adverso con escaso tiempo en el reloj.



En dieciseisavos de final debió convertir dos veces en tiempo extra para doblegar a la sorprendente Cabo Verde por 3-2. En octavos perdía 0-2 frente a Egipto a los 79', pero hilvanó tres goles para revertir el marcador. En cuartos quebró el empate ante Suiza con dos tantos en el segundo tiempo suplementario para ganar 3-1 y evitar los penales.



"Es un grupo humano que a pesar de las adversidades nunca se da por vencido", dijo este jueves a la AFP Matías Cirelli, un abogado de 44 años de Buenos Aires con la voz algo disfónica tras los gritos de gol del miércoles.



Para este simpatizante, la resiliencia de estos jugadores está vinculada con las "muchas dificultades" que tuvo el país a lo largo de su historia: "Los argentinos nunca vamos a dar una batalla por perdida aunque el panorama sea totalmente adverso", dijo.



"Gen competitivo"



Una de las claves del proceso virtuoso en el seleccionado es la conducción de Scaloni y su cuerpo técnico. Desde su arribo en agosto de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, consiguió cuatro títulos.



Tras años de finales perdidas y de técnicos que se sucedían en ciclos interrumpidos antes de tiempo, Scaloni logró formar un grupo de fuerte mentalidad ganadora para rodear a Messi.



"Está sostenido por un proceso de trabajo muy largo. Este seleccionado ve la presión como una oportunidad de superarse, de la excelencia, y transforma esa presión en un aspecto positivo", dijo a la AFP Pablo Nigro, presidente de la Asociación de Psicología en el Deporte Argentina.



Para el psicólogo, la actitud de los jugadores tiene algo de innato pero también mucho del "alto nivel de exigencia que se tiene en el fútbol y en la sociedad argentinos".



"Estamos en un país muy exitista, donde todo el tiempo se exige ganar" desde pequeños, señaló Nigro, y añadió que por eso el deportista argentino "tiene un gen competitivo muy alto que le permite todo el tiempo insistir en la búsqueda del logro".



"Prohibición de aflojar"



El modo en que funciona la etapa de inferiores del fútbol argentino influye en la personalidad de quienes consiguen llegar a primera división, planteó a la AFP Federico Czesli, doctor en antropología por la Universidad de San Martín especializado en la formación de futbolistas profesionales.



El especialista, también parte de la ONG "Salvemos al fútbol", señaló que esa formación se estructura en torno a valores como el "sacrificio" y la "humildad", con chicos que en muchos casos provienen de hogares de bajos recursos.



Desde muy jóvenes, los jugadores sienten como innegociable el esfuerzo para retribuir a sus familias su dedicación y a su entrenador su confianza.



"La humildad lo que hace es darle al jugador, y eso se vincula con la resiliencia, la herramienta principal para sobreponerse a la adversidad e ir para adelante", dijo Czesli.



Otro aspecto relevante es el de las hinchadas, que imponen "una suerte de prohibición de aflojar".



"Le exige al futbolista argentino no tanto buen juego como dejar todo, y demostrar haber dejado todo. Mientras eso suceda, te vas con la cabeza en alto", agregó el investigador.



