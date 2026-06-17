Harry Kane lidera a Inglaterra para derrotar a Croacia

Inglaterra y Croacia se enfrascaron en un partido sumamente disputado, en el que la diferencia la marcó el peso ofensivo de los ingleses.

El doblete del goleador inglés, Harry Kane, más la contribución de Jude Bellingham y Marcus Rashford, fue suficiente para que el marcador terminara 4-2 a favor de Los Tres Leones.

Para los balcánicos, Martin Baturina y Petar Musa descontaron, pero el equipo dirigido por Zlatko Dalić no pudo encontrar el camino hacia el empate.

El primer gol de Kane llegó desde los 11 pasos, tras una falta de Luka Modrić, mientras que el segundo fue producto de una jugada colectiva. Jude coronó una acción individual y Rashford cerró un contragolpe.

El marcador no fue más abultado para el Equipo de la Rosa porque el portero de Croacia, Dominik Livaković, salvó a su combinado en varias ocasiones y, cuando concedió goles, fue por la pericia de sus rivales.

En la otra área, Jordan Pickford también se puso una flor en el ojal y tuvo un par de intervenciones importantes.

Inglaterra, en su primer juego de la Copa del Mundo 2026, confirmó que está llamada a pelear por el trofeo.



