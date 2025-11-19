Haití desinfla la esperanza de Costa Rica y clasifica al Mundial

La Selección de Haití hizo historia al clasificar a la Copa del Mundo 2026 al triunfar ante Nicaragua en Curazao y borrar, por completo, la esperanza de Costa Rica de asistir a la cita mundialista.

Los haitianos triunfaron 2-0 ante los pinoleros con goles de Louicius Don Deedson y Ruben Providence.

Este equipo dirigido por el francés Sébastien Migné fue una de las sorpresas de la eliminatoria de Concacaf.

Haití fue un verdadero de dolor de cabeza para La Sele pues sacaron un empate 3-3 en el Estadio Nacional, en San José, Costa Rica, y ganaron 1-0 en Curazao.

Esta es la segunda vez que los haitianos van a la cita mundialista, la primera fue en 1974.

Resultados de Haití en la fase final de la eliminatoria

Haití 0-Honduras 0

Costa Rica 3-Haití 3

Nicaragua 0-Haití 3

Honduras 3-Haití 0

Haití 1-Costa Rica 0

Haití 2-Nicaragua 0