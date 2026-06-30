Haaland rema con Noruega a los octavos de final tras vencer a Costa de Marfil

La imagen viral del Mundial se repite una y otra vez: los noruegos reman y reman al son de Erling Haaland, su máxima estrella y figura que los guio a octavos de final.

El atacante marca el paso de su equipo y demostró que solo le debe quedar una acción para anotar. Así fue en el triunfo 2-1 ante Costa de Marfil. Al ariete le bastó una acción frente al marco para poner a remar a todos los aficionados.

El juego fue pura garra y corazón, cerrado, típico de estas instancias de Copa del Mundo en las que si se pierde se regresa a casa.

Los duelos fueron intensos en todo el campo, los noruegos resistieron a la potencia de los jugadores marfileños.

El noruego Antonio Nusa (39') anotó el primer tanto. Una obra de arte, de los mejores goles del torneo, estaba en el sector izquierdo del área, desdobló y envió un potente remate imposible para el arquero Yahia Fofana.

Con la anotación el compromiso no tuvo un claro dominador, pero sí obligó a los marfileños a adelantar líneas y ser más punzantes en ataque.

Fue al 74', cuando Amad Diallo creó una jugada de pared, entró al área y golpeó la defensa rival: 1-1.

Ahora el duelo estaba empatado, pero siempre hay un factor diferenciador, por algo este tipo de jugador es determinante e influyente en el campo: Haaland.

El ariete apareció 86' en el centro del área pequeña para cerrar un pase rastrero y colocar a su selección a octavos de final.

De esta manera, Noruega enfrentará a Brasil este domingo a las 2 p. m.