Haaland fulmina a Brasil y mete a Noruega entre los ocho mejores del Mundial

¡Dos dardos de Haaland y adiós, Brasil!

La selección de Noruega echó del Mundial a la pentacampeona mundial Brasil tras vencer 2-1 gracias a un doblete de su principal figura, Erling Haaland, y meter así a los noruegos a los cuartos de final del Mundial 2026.

En un New Jersey segmentado entre vikingos y brasileños, los noruegos le plantaron cara a un Brasil con muchas dudas en ataque.

De hecho, los vikingos anotaban rápido en el cotejo, pero su gol era anulado por fuera de juego.

Casi de inmediato vino un penal para los sudamericanos luego de revisión en el VAR.

Bruno Guimaraes se encargó de cobrarlo, pero el portero Orjan Nyland lo detuvo de gran forma al minuto 13.

Ahí comenzó el show de Nyland, que detuvo todo lo que le llegó bajo los tres palos.

Mientras su portero lo sostenía abajo, Haaland apareció para sentenciarlo.

Primero con un cabezazo directo tras superar dos marcas al 79’ que apagó por completo el sabor de la verdeamarella.

Después, cuando Brasil ya había asustado con empatar al mandar una pelota al palo, la tomó desde fuera del área y sacó un remate cruzado pegado al palo que dejó a Allison sin nada que hacer para el 2-0 al 90’.

Brasil maquilló su eliminación con un penal sancionado sobre la hora y cobrado por Neymar, quien se despidió con un tanto al 90+10' para el 2-1.

Noruega ahora enfrentará al vencedor entre México e Inglaterra en cuartos de final, mientras que Brasil se despide nuevamente del sueño de levantar la Copa algo que no sucede desde el 2002.



