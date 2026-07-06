Haaland atribuye a "un don de Dios" su olfato goleador tras eliminar a Brasil

El delantero noruego Erling Haaland, autor del doblete con el que Noruega eliminó este domingo a Brasil (2-1) en los octavos del Mundial 2026, aseguró que su capacidad para convertir las pocas oportunidades que tiene es un "don de Dios", y calificó el triunfo como el mayor de la historia de su país.

"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es. Todo consiste en mantener la concentración. Me digo que la ocasión va a llegar", explicó el atacante del Manchester City tras el encuentro.

Haaland, que con 7 tantos comparte el liderato en la tabla de goleo del Mundial junto al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé, confesó que empieza a entender su extraordinaria eficacia frente al arco como un regalo divino.

"Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que el balón entre perfectamente, pegado al poste. Es una locura", afirmó.

El delantero, que marcó los tantos del triunfo en los minutos 79 y 90, destacó también la resiliencia de su selección después de soportar durante gran parte del partido el dominio brasileño.

"Seguimos empujando hacia adelante", resumió.

"Espero que todos los jóvenes que vean esta entrevista, cuando sean un poco mayores, sientan que jugar para Noruega es lo que más orgullo les dará en toda su vida. Es absolutamente increíble", declaró.

"Es así de bueno".

Por su parte, Andreas Schjelderup se deshizo en elogios sobre Haaland. "Sólo tienes que apostar por él, ya sabes que marcará. No hay mucho más que decir, es así de bueno".

"En Noruega tenemos que estar contentos de tener un jugador como él, que puede decidir cada partido y que es tan bueno. Erling es de todos. Me quedo sin palabras para describirle. Estamos muy felices que sea noruego y que juegue con nosotros", dijo el extremo del Benfica.

Para Schjelderup, pasar a cuartos de final "es algo completamente loco, formar parte de esto. Es un sueño hecho realidad", y recordó que sus padres "estuvieron en el partido de 1998 en Francia (contra Brasil) y también estuvieron hoy aquí en la grada".

"Hemos pasado a cuartos de final de un Mundial, es una sensación increíble. Esperamos con ansias el próximo partido, aunque tenemos que ir paso a paso. Me da igual México o Inglaterra, estoy feliz por estar en cuartos. Espero que en Oslo y en toda Noruega disfruten de la fiesta y se diviertan", declaró.

El portero Orjan Nyland aseguró: "Sin duda, este ha sido el partido más importante de mi vida. Sólo tengo que agradecer a los que han estado a mi lado. Es muy bonito estar aquí y haber ganado a Brasil en esta fase del Mundial".

El exarquero del Sevilla (finalizó su contrato el 30 de junio), que le atajó un penalti a Bruno Guimaraes en el minuto 14, destacó el trabajo que hace con el psicólogo deportivo Geir Jordet, que según él, le ayudó a mantener la calma en el lanzamiento.

"Llevo trabajando con él muchos años, es uno de mis preparadores mentales. Empecé con él en 2013, cuando estaba en el Bodo Glimt. Tuvimos una charla de más de una hora antes de este partido, igual que hacíamos en el Bodo Glimt, pero no es sólo él, también el cuerpo técnico, los entrenadores de porteros, el equipo de análisis...todos nos ayudaron y me ayudaron a pararlo. El mérito es de todos ellos", subrayó.

Nyland comentó que "sabíamos que Brasil tiene una enorme calidad en ataque y jugadores muy peligrosos que pueden entrar desde el banquillo. Pero para nosotros se trataba simplemente de hacer la preparación normal. Supimos aprovechar nuestros momentos, fue increíble".

"Esperamos que muchos niños y jóvenes de Noruega puedan inspirarse en este momento cuando jueguen a fútbol. No importa de dónde sean, quiero que sueñen con que algún día puedan estar en el mismo lugar en el que estamos nosotros ahora, porque es posible", concluyó el portero noruego.







