Gustavo Alfaro sobre enfrentar a Estados Unidos: "Es una carga anímica muy grande"

El entrenador de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo este viernes que debutar frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial de 2026, será "una carga anímica muy grande" para su equipo.



En su regreso a la cita máxima del fútbol desde 2010, Paraguay compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumania.



Su primer partido en la Copa del Mundo, tras el sorteo realizado este viernes en Washington, será contra el Team USA, uno de los tres coorganizadores junto a México y Canadá.



"Es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país en un organizador que tiene la obligación de empezar bien", dijo el entrenador argentino al medio paraguayo ABC.



Para Alfaro, que protagonizó el partido inaugural de Qatar 2022 como DT de Ecuador, "son cuestiones psicológicas que se pueden manejar, pero que no son decisivas".



"Distinto hubiese sido el debut en el Distrito Federal contra México, teniendo que jugar a 2.250 metros de altura", afirmó.



El entrenador de la selección Albirroja consideró que su grupo presenta "un nivel de paridad muy grande".



"Se achica el margen de error porque sabes que al tener los cuatro el mismo nivel de importancia, cualquier error te puede dejar al margen de la competencia".



Respecto al repechaje europeo que definirá al último integrante del grupo, consideró que "Turquía puede estar un poquito más arriba" que el resto, pero advirtió que "el repechaje es solo un partido".



"Primero es una final para entrar al segundo partido y si no ganas el segundo, no vas al Mundial, y todo en muy poco tiempo. Eso te mete en en una coyuntura muy compleja y muy difícil, donde tal vez no siempre llegue el mejor al Mundial".