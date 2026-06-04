Gustavo Alfaro: Paraguay quiere ser el equipo "más molesto" del Mundial 2026

Asunción, Paraguay | La selección de Paraguay quiere convertirse en el equipo "más molesto" del Mundial 2026, afirmó este jueves su entrenador, Gustavo Alfaro, quien calificó como "muy parejo" el Grupo D que comparte con Estados Unidos, Turquía y Australia.

La Albirroja regresará a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, impulsada por la transformación que logró el técnico argentino desde su llegada al banquillo.

"Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo", expresó Alfaro durante la única conferencia de prensa programada antes del viaje del equipo hacia Los Ángeles, previsto para el sábado.

El combinado paraguayo disputará el viernes un amistoso de despedida frente a Nicaragua en Asunción.

"La templanza y nuestra capacidad de lucha nos van a llevar a ser incómodos para nuestros rivales", destacó el entrenador.

Además, aseguró que sus dirigidos cuentan con "un poder que será complejo para cualquier rival".

Alfaro describió el Grupo D como una zona muy equilibrada y anticipó que la clasificación se definirá en las últimas jornadas.

"Va a estar peleado hasta el final", señaló.

Administrar las emociones

El estratega también advirtió que sus futbolistas deberán manejar adecuadamente la presión emocional que implica disputar un Mundial.

"Eso va a ser tremendo", comentó al referirse al debut frente a Estados Unidos, programado para el 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Alfaro conoce bien ese escenario, ya que dirigió allí a Costa Rica durante la Copa América de 2024, en el empate 0-0 frente a Brasil.

"Yo estuve allí", recordó.

"Es un lugar para los elegidos. Solo unos pocos pueden estar ahí", enfatizó.

"Es algo que no tiene precio. No se puede cuantificar", añadió.

El técnico destacó que Paraguay disputará su novena Copa del Mundo tras "16 largos años de espera y de ver los mundiales por televisión".

Asimismo, reconoció que el equipo viajará a Norteamérica cargando con la ilusión de todo un país.

"La efervescencia no nos intimida. Es el sentimiento que nos transmite la gente. Vamos preparados para luchar, para dejar la piel y para honrar la memoria. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias", manifestó.

Sobre la propuesta futbolística que pretende desarrollar, Alfaro adelantó que buscará un equipo capaz de hacer retroceder a sus adversarios y mostrarse sólido en ambas áreas.

"Queremos ser fuertes en las dos áreas", afirmó.

El entrenador cerró su comparecencia destacando el vínculo que ha construido con la afición paraguaya desde su llegada.

"Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", concluyó.



