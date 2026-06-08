Gustavo Alfaro llega al Mundial con grandes sueños: "Es una emoción muy grande"

El técnico de la Selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, llega a la Copa del Mundo con mucha ilusión.

Lechuca estará en el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia.

"La verdad que para nosotros es una emoción muy grande, muy linda, para todo el país. Después de 16 años esperando esta chance y esta posibilidad, tener esta linda oportunidad de venir a jugar una Copa del Mundo de nuevo y debutar contra uno de los anfitriones también, que es algo realmente muy lindo, nos genera una expectativa muy linda", comentó Alfaro.

El también exseleccionador de Costa Rica indicó que en suelo paraguayo hay una relación muy fuerte con la selección.



"El país se ha identificado mucho. Sabemos que tenemos desafíos muy importantes por delante, que tenemos complejidades desde el punto de vista futbolístico, pero que tenemos ilusiones muy fuertes para tratar de hacer el buen mundial que Paraguay espera y que nosotros también esperamos hacer", añadió.

