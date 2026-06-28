Grupo K: Colombia y Portugal empatan en un gran partido y Congo triunfa para avanzar de ronda

Colombia y Portugal ya habían asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, mientras que el Congo selló su boleto este domingo, en el cierre de la primera fase del Grupo K de la Copa del Mundo.

Cafeteros y lusos se vieron las caras en uno de los choques más esperados de esta etapa inicial, y el partido no decepcionó.

Aunque el marcador fue de 0-0, hubo emociones y las individualidades brillaron.

Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Bruno Fernandes y Luis Díaz, entre otros, fueron clave para que el público saliera complacido.

La división de puntos dejó a los colombianos con siete puntos y a los europeos con cinco.

En el caso del Congo, derrotó por marcador de 3-1 a Uzbekistán y alcanzó la línea de cuatro unidades, suficiente para colocarse entre los mejores terceros lugares.

Para los africanos anotaron Yoane Wissa, con un doblete, y Fiston Mayele.



