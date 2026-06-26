Grupo F: Países Bajos triunfa y terminan primeros; Japón y Suecia empatan para sellar clasificación

Este jueves, Túnez se midió con Países Bajos y Japón con Suecia para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 en el Grupo F.

La Naranja Mecánica derrotó a los tunecinos y japoneses y suecos empataron.

Esto quiere decir que los Tulipanes terminaron en primer puesto, seguidos por los japoneses y nórdicos, con los tres combinados sellando su boleto a la siguiente fase.

Para los africanos, la Copa del Mundo finalizó con un último puesto y 12 goles en contra, un rendimiento para el olvido.

En el choque entre Túnez y Países Bajos, el dominio de los europeos fue total y ganaron por 1-3 con tantos de Ellyes Skhiri en propia puerta, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke. El descuento fue obra de Hazem Mastouri.

En el otro cotejo, Japón y Suecia empataron 1-1 en un choque de dientes apretados, con goles de Daizen Maeda para los nipones y de Anthony Elanga para los vikingos.



