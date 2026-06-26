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Mundial 2026

Grupo F: Países Bajos triunfa y terminan primeros; Japón y Suecia empatan para sellar clasificación

Túnez termina en el último puesto sin haber sumado un solo punto.

Jan Paul Van Hecke. AFP
Jan Paul Van Hecke. AFP
Por Adrián Fallas 25 de junio de 2026, 18:56 PM

Este jueves, Túnez se midió con Países Bajos y Japón con Suecia para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 en el Grupo F.

La Naranja Mecánica derrotó a los tunecinos y japoneses y suecos empataron.

Esto quiere decir que los Tulipanes terminaron en primer puesto, seguidos por los japoneses y nórdicos, con los tres combinados sellando su boleto a la siguiente fase.

Para los africanos, la Copa del Mundo finalizó con un último puesto y 12 goles en contra, un rendimiento para el olvido.

En el choque entre Túnez y Países Bajos, el dominio de los europeos fue total y ganaron por 1-3 con tantos de Ellyes Skhiri en propia puerta, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke. El descuento fue obra de Hazem Mastouri.

En el otro cotejo, Japón y Suecia empataron 1-1 en un choque de dientes apretados, con goles de Daizen Maeda para los nipones y de Anthony Elanga para los vikingos.

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