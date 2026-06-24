Grupo B: Suiza cerró líder, Canadá segundo y Bosnia debe esperar

La Selección de Suiza venció 2-1 a Canadá y se adueñó del Grupo B del Mundial.

Para los suizos marcaron Ruben Vargas (46') y Johan Manzambi (57'), el descuento de los canadienses llegó al 76' por medio de Promise David.

Con este triunfo, Suiza cerró en la cima de su grupo y los anfitriones fueron segundos.

En el otro partido, Bosnia ganó 3-1 a Qatar y debe esperar para ver si clasifica como uno de los mejores ocho terceros lugares.

Erim Alajbegovic (29'), un autogol de Sultan Al-Brake (34') y otro tanto Ermin Mahmic (80') montaron la fiesta bosnia en el Mundial.

Mientras que Hassan Al-Haidos (42') puso el 3-1 definitivo.



Bosnia finalizó con cuatro puntos que casi le garantizan estar en la siguiente ronda, pero aún resta por ver otros terceros lugares.