Ghana clasifica al quinto Mundial en su historia

La Selección de Ghana se clasificó este domingo a la Copa del Mundo 2026.

Los ghaneses triunfaron 1-0 ante Comoras. El único gol del encuentro fue para Mohammed Kudus.

Con esta selección ya son cinco países africanos que confirman plaza en la cita mundialista. Se trata de Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Será el quinto mundial de Ghana tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Se quedaron en fase de grupos en 2014 y 2022, mientras que 2006 se despidieron en octavos de final y en 2010 fue su mejor presentación alcanzando los cuartos de final.

Ya son un total de 21 selecciones clasificadas al Mundial: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia

Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Nueva Zelanda, Egipto, Argelia y Ghana.

