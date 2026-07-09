Francia y Marruecos estrenan los cuartos de un Mundial que entra en su recta final

El Mundial 2026 regresa este jueves, después de tomarse un respiro el miércoles, con el primer duelo de cuartos de final. La vigente subcampeona, Francia, enfrenta este jueves a las 2 p. m. a Marruecos, al que eliminó en semifinales de Qatar 2022 pero que ahora busca llevar al fútbol africano a una nueva dimensión.



¿Están preparados los Leones del Atlas para entrar en el exclusivo club de los ocho campeones mundiales? Empezaron el Mundial parando los pies (1-1) a Brasil, ya eliminada, y sobrevivieron en los penales 3-2 ante Países Bajos en dieciseisavos.



La barra sube en cuartos ante Francia y sus cinco fantásticos; Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, pero también Bradley Barcola y Désiré Doué, clave en octavos cuando saltó al campo y provocó el penal que supuso el 1-0 ante Paraguay, en un choque en el que los Bleus tuvieron que guardar el esmoquín y ponerse el overol.



Mbappé, goles contra el racismo



El capitán Mbappé marcó de penal el tanto del triunfo ante la Albirroja y sigue en la pelea por la Bota de Oro, con siete dianas en cinco partidos, una menos que el máximo artillero, el incombustible Lionel Messi.



El astro del Real Madrid ha vivido unos días complicados después de ser víctima de comentarios racistas de una senadora paraguaya. Los violentísimos ataques provocaron una ola de indignación en Francia y el respaldo inequívoco de organismos como la ONU y la FIFA.



A los 27 años, Mbappé pretende ganar su segundo Mundial, después del de Rusia 2018, y superar a Messi como goleador histórico de la mayor cita del fútbol.



El argentino ha celebrado 21 tantos, una cuenta que puede aumentar tras la emotiva clasificación de Argentina a cuartos el martes.



Lágrimas y sonrisas



Las lágrimas de Lionel Messi tras la épica remontada ante Egipto -por 3-2 tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79- dieron paso a una sonrisa este miércoles en la vuelta de la campeona del mundo a los entrenamientos en su búnker de Kansas City.



Un día después, la angustia había desaparecido del rostro de los futbolistas albicelestes en una jornada en la que los titulares realizaron ejercicios de recuperación a tres días de chocar con Suiza en Kansas City.



En Los Ángeles se preparan España y Bélgica, citados el viernes en una confrontación entre el fenómeno del Barcelona Lamine Yamal y el gigante del Real Madrid Thibaut Courtois.



La Roja, mejor defensa del Mundial, sin goles encajados en cinco partidos y solo cinco tiros a portería recibidos, se topará con el considerado mejor portero del mundo, que ha pasado la gran parte de su vida deportiva en la capital española.



"No diré que me siento medio español pero casi... Para mí España es mi segunda casa. Mis hijos tienen pasaporte español... Es un partido especial", declaró Courtois el miércoles en una zona mixta multilingüe y multitudinaria en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy.



Antes se había entrenado allí España, con prácticamente toda su tropa a pleno rendimiento y estirando la dulce resaca del gol salvador de Mikel Merino ante Portugal (90+1') en un duelo parejo entre los dos vecinos ibéricos.



Henderson se queda



Dani Olmo, el más inspirado del ataque de la Roja, tomó la palabra para descifrar la clave de la mejoría de la campeona de Europa.



"Afrontar cada partido como si fuera una final, así nos lo transmite el míster. El objetivo es ganar todos los partidos, queremos alargarla como mínimo hasta la final", dijo, refiriéndose a la racha de 35 partidos oficiales sin conocer la derrota.



Finalmente, en duelo restante de cuartos, el Inglaterra-Noruega del sábado en Miami, destacó la operación del centrocampista británico Jordan Henderson, que se fracturó el brazo al sufrir una aparatosa caída durante los festejos del histórico triunfo 3-2 ante México en octavos el domingo en el Estadio Azteca.



"Es el corazón del grupo", dijo el delantero Morgan Rogers sobre el veterano centrocampista de 36 años, que se quedará en la concentración para apoyar a sus compañeros en la conquista de la segunda estrella.

