Francia mantiene su curso y selló su boleto hacia la semifinal del Mundial 2026

La selección de Francia derrotó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora espera al ganador del duelo entre España y Bélgica para disputar un lugar en la final.

El equipo dirigido por Didier Deschamps parece seguir un camino firme hacia el último partido de la Copa del Mundo.

En la previa se esperaba un encuentro cerrado y muy disputado, pero Les Bleus fueron ampliamente superiores en el Boston Stadium.

El 2-0 incluso se quedó corto, sobre todo porque Francia desperdició un penal en la primera mitad. El conjunto francés jugó con autoridad y los marroquíes hicieron poco para inquietar al portero Mike Maignan.

Cuando Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 60, ya había fallado un penal en la primera parte.

El gol de Ousmane Dembélé, seis minutos después, terminó por sentenciar el encuentro.

Tras la anotación de Dembélé pasó poco y nada. Los franceses bajaron el ritmo y Marruecos nunca encontró la forma de acercarse al marcador.

En semifinales, Francia enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.



