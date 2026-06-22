Francia-Irak suspendido por alerta de tormenta severa en estadio de Filadelfia

El partido del Mundial que Francia e Irak disputan este lunes en Filadelfia fue suspendido temporalmente debido a una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización.



El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.



Pero los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.



Sin embargo, muchos de ellos siguieron en las gradas, algunos protegidos bajo el techo y otros simplemente siguieron en sus puestos aunque protegidos por capas impermeables, según constataron periodistas de la AFP.



Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.



El tiempo de espera, en este caso, comenzaría a contar desde que los jugadores entraron a los camerinos, según explicó una fuente de la FIFA.



El pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.



Pero el mal clima empezó a aparecer en la recta final de la primera parte, unos veinte minutos después de que Kylian Mbappé (16') puso en ventaja a los Bleus con un riendazo de zurda desde el borde del área.

