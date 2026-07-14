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Mundial 2026

Francia-España: así salen los equipos para la primera semifinal del Mundial

El partido se disputa en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas.

Por Adrián Fallas 14 de julio de 2026, 11:30 AM

Este martes se disputa la primera semifinal del Mundial 2026.

Francia se mide con España por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

Tanto Didier Deschamps como Luis de la Fuente dieron a conocer los jugadores que saldrán al terreno de juego como titulares.

El partido se desarrolla en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y el ganador luchará por la Copa del Mundo contra el combinado que salga de la serie entre Argentina e Inglaterra.

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