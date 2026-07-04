Francia encontró el boleto a cuartos gracias a un penal ante Paraguay

Francia sufrió y, pese a dominar todo el partido a placer, necesitó de un penal para vencer por la mínima a Paraguay y clasificar así a los cuartos de final del Mundial 2026.

Los paraguayos aplicaron la misma receta utilizada ante Alemania: echarse atrás y contener, lo que le permitió a la delantera francesa tener la pelota, pero alejados del arco.

Fue tanto el control defensivo, que los Kylian Mbappé y compañía terminaron sin un solo remate en la primera parte.

No fue hasta que vino la tragedia. Diego Gómez parecía derribar en el área a Désiré Doué y, tras revisión en el VAR, se decretó la pena máxima.

Mbappé fue el encargado de cobrarlo a un costado del guardameta Gill para el 1-0 definitivo al minuto 70’.

El ariete del Real Madrid llegó así a 19 goles en las Copas del Mundo, uno menos que el argentino Lionel Messi, al que sí igualó en la cima de goleadores del Mundial 2026 con seis tantos.

Casi sin tiempo para reaccionar ante un fuerte equipo francés, los guaraníes terminaron con las botas puestas, pero sin lograr equiparar el partido.

Francia ahora se mete a cuartos de final y enfrentará a Marruecos en un partido bastante complicado para ambos equipos.



