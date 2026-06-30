Francia continúa brillando en el Mundial 2026

Luego de ver a Francia avasallar a Suecia, queda la impresión de que los dirigidos por Didier Deschamps van en una marcha inexorable hacia la final del Mundial 2026.

El 3-0 de este martes ante los suecos dejó en claro que Les Bleus son favoritos y lo demuestran cada vez que salen al terreno de juego.

Los goles de Kylian Mbappé, por partida doble, y Bradley Barcola solo cuentan parte de la historia; no reflejan la solidez de Dayot Upamecano, el equilibrio de Adrien Rabiot o el peso de Michael Olise.

El 3-0 se queda corto para lo visto en cancha, donde los franceses se movieron a placer e impusieron su ritmo. Se jugó como Francia quiso, en los sectores que más le favorecen.

Cuando cayó el tanto de Mbappé, el cronómetro marcaba el minuto 45, pero la verdad es que no había habido competencia para los franceses.

El pitazo final llegó cuando el resultado ya estaba más que decidido.

Ahora Francia piensa en los octavos de final, donde lo espera Paraguay.



