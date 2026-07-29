FIFA vs. IFAB: ¿Hubo errores arbitrales o del VAR en el Mundial 2026?

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, emitió una circular este martes en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo habría sido expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria y clasificación para semifinales de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.

El futbolista suizo fue expulsado en el minuto 72, con empate 1-1. Embolo recibió doble amonestación tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes.

El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, sacó amarilla al zaguero argentino en primera instancia, pero el VAR intervino para anular dicha tarjeta y sancionar al atacante suizo por simulación de una falta (un piscinazo).

IFAB: el VAR corrige la identificación del futbolista, no la infracción.

Según explica la IFAB en la circular número 34, el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", expone el documento de la IFAB.

En otra circular, la número 32, la IFAB explica que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

Asimismo, admite que, diez años después de la introducción del protocolo del videoarbitraje, se llevará a cabo "una revisión para identificar posibles mejoras destinadas a incrementar la eficiencia y la equidad del sistema VAR".

FIFA: "La simulación en sí misma no puede ponerse en duda".

Sin embargo, este miércoles, la FIFA reaccionó a estas circulares de IFAB, responsable de las reglas del juego, asegurando que la interpretación sobre identidad equivocada se aplicó de manera coherente durante el reciente Mundial y negando que haya habido un error del árbitro o del VAR cuando intervino en estos casos.

"La interpretación de la FIFA sobre la identificación errónea se aplicó de forma coherente durante la Copa del Mundo. Hubo dos casos en los que se identificó erróneamente a un jugador como autor de una infracción sancionable con tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro que corrigiera el error factual provocado por la simulación del rival", señaló un portavoz de la FIFA.

También afirmó que "la simulación en sí misma no puede ponerse en duda y no debería dar lugar a una sanción disciplinaria contra un rival que, a su vez, pueda acarrear otras consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones".

FIFA: "No consideramos que esto haya sido un error arbitral ni del VAR".

En consecuencia, la FIFA insiste: "No consideramos que esto haya sido un error arbitral ni del VAR, y la decisión restituyó la justicia. Tomamos nota de los comentarios de la IFAB en su circular, hemos estado en contacto con ellos en todo momento y nos confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte del debate sobre las revisiones del Protocolo VAR, tal como se discutió en la última Asamblea General Anual (AGM)", añadió.



