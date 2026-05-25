FIFA “prometió” visados para la selección de Irán de cara al Mundial 2026

Teherán, Irán | El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, afirmó este lunes que la FIFA "prometió" que todos los jugadores de la selección de Irán dispondrán de visados estadounidenses para el Mundial 2026, ya que sus tres primeros partidos están programados en Estados Unidos.

El ministro se pronunció mientras la participación de Irán en el Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, permanece rodeada de incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos prometió que todos nuestros jugadores recibirán un visado. No hay ninguna razón para que nuestros jugadores no reciban un visado", declaró el ministro, citado por la agencia iraní Isna.

La selección iraní, que inicialmente debía establecer su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial —del 11 de junio al 19 de julio—, anunció el sábado que obtuvo el visto bueno de la FIFA para instalar su campamento en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos.

"Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto", precisó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

México aceptó "sin problema" que Irán establezca su campamento base en el país, anunció este lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Los iraníes disputarán sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio frente a Bélgica y, finalmente, el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

"El país anfitrión de la Copa del Mundo tiene obligaciones y debe proporcionar condiciones de acogida adecuadas. Una de estas condiciones es la expedición de visados a todos los países, sin excepción, para jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e incluso periodistas", subrayó el ministro iraní.

Los dos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en Teherán.

La delegación iraní inició esta semana las gestiones para obtener los visados en Turquía, donde la selección realiza actualmente su concentración de preparación para el Mundial 2026.

El vicepresidente de la Federación Iraní, Mehdi Mohammad Nabi, explicó el pasado martes que no tenía "la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos", aunque se mostró confiado en lograr un desenlace favorable.

Infantino siempre aseguró que Irán disputará sus partidos en Estados Unidos, tal y como está previsto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también dio su visto bueno, luego de considerar en marzo que la selección iraní no debía participar en la Copa del Mundo por razones de "seguridad".