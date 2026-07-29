FIFA investiga a Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi por incidentes tras la final del Mundial

París, Francia | La FIFA anunció este miércoles la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro argentinos y un español por los incidentes violentos ocurridos después de la final del Mundial 2026, que España ganó 1-0 ante Argentina el 19 de julio en East Rutherford (Estados Unidos).

Tres de los implicados son futbolistas argentinos. Leandro Paredes es el más señalado, con tres cargos tras el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también son objeto de un expediente disciplinario. A la lista se suma Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Lionel Scaloni.

Por el lado español, solo el mediocampista Gavi tiene un expediente abierto, que servirá para evaluar una eventual sanción.

Los artículos a los que la FIFA alude para estas decisiones corresponden a agresiones y conducta antideportiva.

"De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante", explicó el organismo rector del fútbol mundial.

Al término de la final se registraron momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los jugadores españoles comenzaban a celebrar la segunda estrella mundialista del país.

Durante el tiempo reglamentario, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación en el minuto 90+3, lo que obligó a Argentina a disputar la prórroga con un jugador menos. En ese tiempo extra, Ferran Torres marcó el gol del triunfo español en el minuto 106.

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se expone a un castigo por posibles incumplimientos de varios artículos, principalmente los relacionados con "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" y con el orden y la seguridad de los partidos, donde se incluye "la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores".

La FIFA había comunicado el pasado 16 de julio la apertura de una investigación después de que varios futbolistas argentinos mostraran una pancarta que reivindicaba la soberanía de las islas Malvinas tras la victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en las semifinales.