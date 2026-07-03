FIFA estudia adelantar inicio del México-Inglaterra por riesgo de tormentas

La FIFA estudia adelantar seis horas el inicio del partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, dijo a la AFP este viernes una fuente cercana a la organización.

El partido en el Estadio Azteca está originalmente previsto para las 18:00 locales del domingo. Medios de prensa mexicanos reportaron que el nuevo horario es a las 12 m. d.

"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", dijo la fuente.

El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo. Ya el anterior partido en el Azteca --México-Ecuador en dieciseisavos-- se atrasó una hora debido a una tormenta.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, rechazó un eventual cambio de horario.

"Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiarlo todo el plan, todo el trabajo", dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas o fisioterapia.

"A mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado (enojado)", añadió. "No estoy de acuerdo", pero "FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar".

El domingo juegan Brasil y Noruega, también por octavos de final, 2 p. m.

Durante la primera fase del torneo, otro partido también se vio afectado por la meteorología. El Francia-Irak en Filadelfia fue suspendido al descanso por el riesgo severo de tormentas y no se reanudó hasta dos horas más tarde.



