FIFA defiende al árbitro Iván Barton tras las críticas de Didier Deschamps

Arlington, Estados Unidos | La FIFA respondió este miércoles a las críticas del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sobre el desempeño del árbitro salvadoreño Iván Barton durante la derrota 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026, disputadas el martes en Arlington, cerca de Dallas.

"En respuesta a los comentarios de Didier Deschamps preguntándose si el árbitro del partido tenía nivel para dirigir una semifinal, la respuesta de la FIFA es clara: sí, absolutamente, nuestros árbitros son de clase mundial", declaró a la AFP el italiano Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en el organismo rector del fútbol.

Deschamps cuestionó la actuación de Barton al término del encuentro.

"¿Tiene nivel el árbitro para dirigir una semifinal del Mundial? (...) No voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra", señaló el técnico francés, aunque también reconoció que "la primera razón" de la derrota fue que su equipo estuvo "un poco por debajo y fue menos peligroso ofensivamente de lo que podría haber sido".

El arbitraje ha sido uno de los temas más polémicos desde el inicio del Mundial 2026 y ha generado fuertes reclamos de varias selecciones, especialmente Egipto, que pidió la exclusión del árbitro francés François Letexier tras denunciar "errores flagrantes" en la derrota 3-2 ante Argentina en los octavos de final.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también estuvo en el centro de la controversia después de anular la suspensión que debía cumplir el estadounidense Folarin Balogun, expulsado en los dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar esa medida, por lo que Balogun pudo disputar el partido de octavos de final ante Bélgica, que ganó por goleada 4-1.