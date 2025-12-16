FIFA anuncia boletos a $60 para el Mundial de 2026

Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a $60 dólares por partido, anunció el martes la FIFA, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios "astronómicos".



Una nueva categoría, "Supporter Entry", propondrá boletos "a 60 dólares estadounidenses cada uno, y disponibles para los 104 partidos", incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.



"Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo", añadió la FIFA.



El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los "precios astronómicos (...) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles".



Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los "precios publicados progresiva y confidencialmente por la FIFA", seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final "costaría (a un aficionado) como mínimo 6.900 dólares (cerca de 6.000 euros)", "casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar".



Según la FIFA, "se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo", que arrancó el jueves pasado.



El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 selecciones.