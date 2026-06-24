Fiesta cafetera: Colombia triunfa ante Congo y allana el camino a dieciseisavos

La selección del Congo no se lo puso fácil a Colombia y vendió cara su derrota por marcador de 1-0.

Los cafeteros tuvieron que empujar a fondo para obtener las tres unidades que los deja como líderes del Grupo K y con el camino abierto hacia la ronda de dieciseisavos.

Con seis puntos se colocan sobre Portugal (4), los africanos (1) y Uzbekistán (0). Hay que tomar en cuenta que los colombianos cierran la fase de grupos ante Cristiano Ronaldo y compañía, mientras que los congoleses se juegan la vida ante el combinado uzbeko.

El trámite del partido de este martes fue intenso. Colombia selló el boleto con gol de Daniel Muñoz, pero tuvo que trabajar para poder festejar.

Los africanos fueron férreos en defensa y piezas clave del armado de Néstor Lorenzo; como James Rodríguez, no tuvieron muchas libertades.

Cuando más sufría Colombia apareció el lateral derecho para anotar tras un desvío, siendo el gol el ejemplo claro de que nada fue fácil en Guadalajara.

Al final, los colombianos mostraron su clase y pudieron cerrar el candado en un cotejo en el que terminaron encerrados ante la presión del rival.



