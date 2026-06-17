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Mundial 2026

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez no son titulares para el partido entre Panamá y Ghana

El juego iniciará a las 5 p. m.

Fidel Escobar. AFP
Fidel Escobar. AFP
Por Daniel Jiménez 17 de junio de 2026, 16:00 PM

El defensor de Saprissa, el panameño Fidel Escobar, junto al delanetro morado, Tomás Rodríguez, no serán titulares en el debut de su selección en la Copa del Mundo 2026 este miércoles a las 5 p. m. ante Ghana.

Thomas Christiansen se inclinó por este once para enfrentar el cotejo que se desarrolla en Toronto, Canadá. 


A primera hora, en el Grupo L, Inglaterra venció 4-2 a Croacia, y en la siguiernte fecha los canaleros se medirán con los croatas.

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