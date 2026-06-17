Mundial 2026
Fidel Escobar y Tomás Rodríguez no son titulares para el partido entre Panamá y Ghana
El juego iniciará a las 5 p. m.
El defensor de Saprissa, el panameño Fidel Escobar, junto al delanetro morado, Tomás RodríCopa del Mundo 2026 guez, no serán titulares en el debut de su selección en la este miércoles a las 5 p. m. ante Ghana.
Thomas Christiansen se inclinó por este once para enfrentar el cotejo que se desarrolla en Toronto, Canadá.
A primera hora, en el Grupo L, Inglaterra venció 4-2 a Croacia, y en la siguiernte fecha los canaleros se medirán con los croatas.