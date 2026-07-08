"Falta de gol" condenó a Colombia en el Mundial, dice técnico Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, consideró que la "falta de gol" llevó este martes a la eliminación de su equipo en octavos de final del Mundial 2026, a manos de Suiza en tanda de penales.



Lorenzo, de 60 años, sacó buenas conclusiones sobre el juego de la selección cafetera en el torneo, a pesar de que quedó fuera al caer 4-3 en penales en Vancouver, Canadá, después de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.



"Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol", comentó el técnico en rueda de prensa.



"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", pero "no convertir se paga", agregó.



Con futbolistas como Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Arias (Palmeiras) o Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Lorenzo resaltó la calidad de su plantel, si bien le costó marcar.



"Son jugadores que hacen goles en sus ligas, son goleadores de sus ligas. No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no", dijo.



Tuvo elogios para el portero helvético Gregor Kobel.



"Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante", manifestó Lorenzo.



Consideró que encabezó "un gran proceso", en el que el equipo mostró "identidad" y "entrega absoluta".



¿Qué faltó? "Puntería", insistió.

