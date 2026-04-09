Exárbitros ven como un premio a su regularidad designación de dos réferis ticos al Mundial 2026

El central Juan Gabriel Calderón y el línea Juan Carlos Mora fueron seleccionados por FIFA para formar parte de la Copa del Mundo 2026.

La posibilidad de que Costa Rica vuelva a tener a un árbitro central pitando en un Mundial tras 24 años de ausencia ilusiona a todos y es muy bien vista para un sector que lleva años metido en la polémica.

Recordemos que el último en pitar en una Copa del Mundo fue William Mattus en Corea y Japón 2002, mientras que Ricardo Montero estuvo designado para Rusia 2018, pero al final quedó como suplente y no estuvo en ningún partido.

Para el exárbitro y presidente del Comité de Arbitraje, Ricardo Cerdas, es un gran logro para el arbitraje costarricense.

“Esto es un logro no solo de esta comisión, sino de todas las anteriores que le han dado el respaldo a Juan Gabriel y Juan Carlos, pero sobre todo de ellos, pues son los que han luchado bastante para estar ahí y para tener esta buena oportunidad”, destacó Cerdas.

Eso sí, indicó que lastimosamente solo a ellos dos se designó, dejando por fuera a Andrés Arrieta, el otro línea que ha venido trabajando muy bien junto a ellos.

“Es una noticia buena, pero deja un sinsabor, pues me duele que Andrés Arrieta, que formaba parte del equipo de trabajo con ellos dos, haya quedado fuera; ha hecho un buen trabajo, es una lástima y doloroso”, destacó.

Por su parte, el exárbitro y analista arbitral, Orlando Portocarrero, explicó que ambos se lo merecen, pues han venido con una constante regularidad.

“Tuve siempre la esperanza de que ambos fueran, porque no es obra de la casualidad. La FIFA cree en los procesos y creo que lo están catapultando, los dos hicieron un proceso de Mundial Sub17, U20 y ahora en el Mundial.

“Hoy, Juan Gabriel Calderón es el árbitro que levanta el estandarte del arbitraje nacional, y esperemos que no sea solo por este Mundial, y llega en una época de mucha madurez”, explicó Portocarrero.

Ambos exárbitros sí creen que la gran ausencia es no tener a un representante en el VAR.

“No hay nadie del VAR. Era lógico y de esperarse que no hubiera representante, porque el que podría haber sido tomado en cuenta y el que tenía experiencia era Benjamín Pineda, pero sus actuaciones a nivel local e internacional no han sido buenas, así que creo que si hubiera sido tomado en cuenta, no hubiera sido justo; es un llamado de atención para todos los árbitros que sus actuaciones en el ámbito local no son tomadas en cuenta”, indicó Cerdas.

Un criterio similar tuvo Portocarrero, quien mencionó que “quizás hubo otro árbitro que era favorito, pero difícilmente haciendo malos desempeños lo fueran a llamar, pero hay que seguir trabajando, hay material humano, a veces falla la parte diferencial y quitar esa muletilla de que el árbitro es malo”, concluyó.



