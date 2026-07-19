Estos son los titulares para la final entre España y Argentina

Tras cinco semanas de competencia y meses de polémicas dentro y fuera del campo, la Copa del Mundo tendrá un nuevo dueño: la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal pugnan por el cetro más codiciado del fútbol este domingo a las afueras de Nueva York.

El que muchos consideran el mejor futbolista de la historia defenderá la corona ganada hace cuatro años en Catar frente a uno de los llamados a escribir las nuevas letras del deporte más popular.

Esto es lo que rodea al encuentro de este domingo, y para el cual los entrenadores ya seleccionaron a sus titulares.

El seleccionador español Luis de la Fuente repetirá en la final del Mundial contra Argentina el mismo once con el que ganó a Bélgica en cuartos y a Francia en semifinales, este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York.

Lionel Scaloni introdujo tres variantes en la formación de Argentina para la final del Mundial 2026 frente a España, este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, con el ingreso de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González al equipo titular.

La principal novedad será la presencia del extremo izquierdo González, de reciente pasado en el Atlético de Madrid, en lugar del mediocentro Leandro Paredes.