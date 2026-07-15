Estos son los 22 titulares para el partido entre Inglaterra y Argentina

En uno de los duelos más simbólicos del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra disputarán este miércoles, en el Atlanta Stadium, una semifinal que recoge cuatro décadas de historia, rivalidad y recuerdos, pero con un premio mucho más palpable: enfrentar el domingo a una temible España en la gran final.

Pocas rivalidades entre selecciones acumulan tanta carga emocional. La Guerra de las Malvinas de 1982 entre ambos países y el inolvidable Argentina-Inglaterra (2-1) del Mundial de México 1986, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona, siguen presentes en la memoria colectiva del planeta fútbol.

Para enfrentar un encuentro tan importante, estos fueron los escogidos por los técnicos para ser titulares.

Cuatro décadas después del partido que marcó para siempre esta rivalidad, Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, el mayor premio que jamás estuvo en juego entre ambas selecciones. No es poco, incluso para quienes creen que solo es un partido de fútbol.



