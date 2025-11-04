Este será el precio y la fecha de lanzamiento del álbum del próximo Mundial 2026

Pese a que aún faltan selecciones por clasificar, ya todo está listo para el lanzamiento del álbum del próximo Mundial 2026 de Panini, que por primera vez contará con 48 países.

Precisamente esa particularidad hace que muchos se pregunten si será más caro o no llenar el álbum, pero las noticias para todos los fans es que Grupo DIPO, distribuidor oficial para Costa Rica de Panini, mantendrá el mismo precio de los sobres y coleccionadores.

El precio por paquete será igual que hace cuatro años, es decir, ₡650, pero pasará a incluir siete stickers en lugar de los cinco, generando mayor valor para coleccionistas, sin aumentar el costo.

El costo de las dos versiones de los álbumes también se mantendrá. Mientras la versión de tapa blanda tendrá un costo de ₡2.000, al igual que en la edición anterior; el de tapa dura será de ₡6.000, esto a pesar de ser más amplio por la cantidad de selecciones.

“Es un álbum de 48 selecciones, antes eran de 32 selecciones, ha sido todo un reto, por supuesto traerá más stickers, más páginas, es más grande. Se esperará que estén todos los equipos clasificados para imprimirlo y colocarlo en el comercio”, indicó Cristian Oreamuno, gerente de marca Panini en Grupo DIPO.

Este será el álbum número 15 consecutivo de la Copa Mundial producido por Panini desde 1970.

Se espera que los stickers y los coleccionadores se comiencen a vender en mayo del 2026, una vez que ya estén clasificadas las 48 selecciones y que esperemos Costa Rica sea una de ellas.