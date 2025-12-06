Este es el calendario completo, con sedes y horas, del Mundial 2026
Este sábado se dio a conocer los países que albergarán las diferentes ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.
Programa del Mundial de fútbol de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio (todos los horarios son del Este (ET) de Estados Unidos):
PRIMERA FASE
. Jueves, 11 de junio
Partido 1 (15H00) – Grupo A: México vs Sudáfrica (Estadio Azteca Ciudad de México)
Partido 2 (22H00) – Grupo A: Corea del Sur vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Guadalajara)
. Viernes, 12 de junio
Partido 3 (15H00) – Grupo B: Canadá vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Toronto Stadium)
Partido 4 (21H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay (Los Angeles Stadium)
. Sábado, 13 de junio
Partido 5 (21H00) – Grupo C: Haití vs Escocia (Boston Stadium)
Partido 6 (00H00) – Grupo D: Australia vs Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) (BC Place Vancouver)
Partido 7 (18H00) – Grupo C: Brasil vs Marruecos (New York/New Jersey)
Partido 8 (15H00) – Grupo B: Catar - Suiza (San Francisco Bay Area Stadium)
. Domingo, 14 de junio
Partido 9 (19H00) – Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia Stadium)
Partido 10 (13H00) – Grupo E: Alemania vs Curazao (Houston Stadium)
Partido 11 (16H00) – Grupo F: Países Bajos vs Japón (Dallas Stadium)
Partido 12 (22H00) – Grupo F: Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) vs Túnez (Estadio de Monterrey)
. Lunes, 15 de junio
Partido 13 (18H00) – Grupo H: Arabia Saudita vs Uruguay (Miami Stadium)
Partido 14 (12H00) – Grupo H: España vs Cabo Verde (Atlanta Stadium)
Partido 15 (21H00) – Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda (Los Angeles Stadium)
Partido 16 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Egipto (Seattle Stadium)
. Martes, 16 de junio
Partido 17 (15H00) – Grupo I: Francia vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)
Partido 18 (18H00)– Grupo I: Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) vs Noruega (Boston Stadium)
Partido 19 (21H00) – Grupo J: Argentina vs Argelia (Kansas City Stadium)
Partido 20 (00H00) – Grupo J: Austria - Jordania (San Francisco Bay Area Stadium)
. Miércoles, 17 de junio
Partido 21 (19H00)– Grupo L: Ghana vs Panamá (Toronto Stadium)
Partido 22 (16H00) – Grupo L: Inglaterra - Croacia (Dallas Stadium)
Partido 23 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL)(Houston Stadium)
Partido 24 (22H00) – Grupo K: Uzbekistán vs Colombia (Estadio Azteca Ciudad de México)
. Jueves, 18 de junio
Partido 25 (12H00) – Grupo A: Ganador Playoff UEFA D (DEN/MKD/CZE/IRL) vs Sudáfrica (Atlanta Stadium)
Partido 26 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Los Angeles Stadium)
Partido 27 (18H00) – Grupo B: Canadá vs Catar (BC Place Vancouver)
Partido 28 (21H00) – Grupo A: México vs Corea del Sur (Estadio Guadalajara)
. Viernes, 19 de junio
Partido 29 (21H00) – Grupo C: Brasil - Haití (Philadelphia Stadium)
Partido 30 (18H00) – Grupo C: Escocia - Marruecos (Boston Stadium)
Partido 31 (00H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Paraguay (San Francisco Bay Area Stadium)
Partido 32 (15H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Australia (Seattle Stadium)
. Sábado, 20 de junio
Partido 33 (16H00) – Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto Stadium)
Partido 34 (20H00) – Grupo E: Ecuador vs Curazao (Kansas City Stadium)
Partido 35 (13H00) – Grupo F: Países Bajos vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Houston Stadium)
Partido 36 (00H00) – Grupo F: Túnez vs Japón (Estadio Monterrey)
. Domingo, 21 de junio
Partido 37 (18H00) – Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde (Miami Stadium)
Partido 38 (12H00) – Grupo H: España vs Arabia Saudita (Atlanta Stadium)
Partido 39 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Irán (Los Angeles Stadium)
Partido 40 (21H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto (BC Place Vancouver)
. Lunes, 22 de junio
Partido 41 (20H00) – Grupo I: Noruega vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)
Partido 42 (17H00) – Grupo I: Francia vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Philadelphia Stadium)
Partido 43 (13H00) – Grupo J: Argentina vs Austria (Dallas Stadium)
Partido 44 (23H00) – Grupo J: Jordania vs Argelia (San Francisco Bay Area Stadium)
. Martes, 23 de junio 2026
Partido 45 (16H00) – Grupo L: Inglaterra vs Ghana (Boston Stadium)
Partido 46 (19H00) – Grupo L: Panamá vs Croacia (Toronto Stadium)
Partido 47 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Uzbekistán (Houston Stadium)
Partido 48 (22H00) – Grupo K: Colombia vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) (Estadio Guadalajara)
. Miércoles, 24 de junio
Partido 49 (18H00)– Grupo C: Escocia vs Brasil (Miami Stadium)
Partido 50 (18H00) – Grupo C: Marruecos vs Haití (Atlanta Stadium)
Partido 51 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Canadá (BC Place Vancouver)
Partido 52 (15H00) – Grupo B: Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) vs Catar (Seattle Stadium)
Partido 53 (21H00) – Grupo A: México vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Azteca Ciudad de México)
Partido 54 (21H00) – Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (Estadio Monterrey)
. Jueves, 25 de junio
Partido 55 (16H00) – Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia Stadium)
Partido 56 (16H00) – Grupo E: Ecuador vs Alemania (New York/New Jersey Stadium)
Partido 57 (19H00) – Grupo F: Japón vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Dallas Stadium)
Partido 58 (19H00) – Grupo F: Túnez vs Países Bajos (Kansas City Stadium)
Partido 59 (22H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Estados Unidos (Los Angeles Stadium)
Partido 60 (22H00) – Grupo D: Paraguay vs Australia (San Francisco Bay Area Stadium)
. Viernes, 26 de junio
Partido 61 (15H00) – Grupo I: Noruega vs Francia (Boston Stadium)
Partido 62 (15H00) – Grupo I: Senegal vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Toronto Stadium)
Partido 63 (23H00) – Grupo G: Egipto vs Irán (Seattle Stadium)
Partido 64 (23H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica (BC Place Vancouver)
Partido 65 (22H00) – Grupo H: Cabo Verde - Arabia Saudita (Houston Stadium)
Partido 66 (22H00) – Grupo H: Uruguay vs España (Estadio Guadalajara)
. Sábado, 27 de junio
Partido 67 (17H00) – Grupo L: Panamá vs Inglaterra (New York/New Jersey Stadium)
Partido 68 (17H00) – Grupo L: Croacia vs Ghana (Philadelphia Stadium)
Partido 69 (22H00) – Grupo J: Argelia vs Austria (Kansas City Stadium)
Partido 70 (22H00) – Grupo J: Jordania vs Argentina (Dallas Stadium)
Partido 71 (19H30) – Grupo K: Colombia vs Portugal (Miami Stadium)
Partido 72 (19H30) – Grupo K: Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) vs Uzbekistán (Atlanta Stadium)
DIECISEISAVOS DE FINAL
. Domingo, 28 de junio
Partido 73 (15H00) – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles Stadium)
. Lunes, 29 de junio
Partido 74 (16H30)– 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Boston Stadium)
Partido 75 (21H00) – 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Estadio Monterrey)
Partido 76 (13H00) – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston Stadium)
. Martes, 30 de junio
Partido 77 (17H00) – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (New York/New Jersey Stadium)
Partido 78 (13H00) – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas Stadium)
Partido 79 (21H00) – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Estadio Azteca Ciudad de México)
. Miércoles, 1 de julio
Partido 80 (12H00) – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta Stadium)
Partido 81 (20H00) – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (San Francisco Bay Area Stadium)
Partido 82 (16H00) – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Seattle Stadium)
. Jueves, 2 de julio
Partido 83 (19H00) – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto Stadium)
Partido 84 (15H00) – 1º Grupo H vs 2º Grupo J (Los Angeles Stadium)
Partido 85 (23H00) – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (BC Place Vancouver)
. Viernes, 3 de julio
Partido 86 (18H00) – 1º Grupo J vs 2º Grupo H (Miami Stadium)
Partido 87 (21H30) – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Kansas City Stadium)
Partido 88 (14H00) – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas Stadium)
OCTAVOS DE FINAL
. Sábado, 4 de julio
Partido 89 (17H00) – Ganador partido 74 vs Ganador partido 77 (Philadelphia Stadium)
Partido 90 (13H00) – Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 (Houston Stadium)
. Domingo, 5 de julio
Partido 91 (16H00) – Ganador partido 76 vs Ganador partido 78 (New York/New Jersey Stadium)
Partido 92 (20H00) – Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 (Estadio Azteca Ciudad de México)
. Lunes, 6 de julio
Partido 93 (15H00) – Ganador partido 83 vs Ganador partido 84 (Dallas Stadium)
Partido 94 (20H00) – Ganador partido 81 vs Ganador partido 82 (Seattle Stadium)
. Martes, 7 de julio
Partido 95 (12H00) – Ganador partido 86 vs Ganador partido 88 (Atlanta Stadium)
Partido 96 (16H00) – Ganador partido 85 vs Ganador partido 87 (BC Place Vancouver)
CUARTOS DE FINAL
. Jueves, 9 de julio
Partido 97 (16H00) – Ganador partido 89 vs Ganador partido 90 (Boston Stadium)
. Viernes, 10 de julio
Partido 98 (15H00) – Ganador partido 93 vs Ganador partido 94 (Los Angeles Stadium)
. Sábado, 11 de julio
Partido 99 (17H00) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 (Miami Stadium)
Partido 100 (21H00) – Ganador partido 95 vs Ganador partido 96 (Kansas City Stadium)
SEMIFINALES
. Martes, 14 de julio
Partido 101 (15H00) – Ganador partido 97 vs Ganador partido 98 (Dallas Stadium)
. Miércoles, 15 de julio
Partido 102 (15H00) – Ganador partido 99 vs Ganador partido 100 (Atlanta Stadium)
TERCER PUESTO
. Sábado, 18 de julio
Partido 103 (17H00) – Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 (Miami Stadium)
FINAL
. Domingo, 19 de julio
Partido 104 (15H00) – Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 (New York/New Jersey Stadium).