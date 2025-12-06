Este es el calendario completo, con sedes y horas, del Mundial 2026

Programa del Mundial de fútbol de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio (todos los horarios son del Este (ET) de Estados Unidos):

PRIMERA FASE

. Jueves, 11 de junio

Partido 1 (15H00) – Grupo A: México vs Sudáfrica (Estadio Azteca Ciudad de México)

Partido 2 (22H00) – Grupo A: Corea del Sur vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Guadalajara)

. Viernes, 12 de junio

Partido 3 (15H00) – Grupo B: Canadá vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Toronto Stadium)

Partido 4 (21H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay (Los Angeles Stadium)

. Sábado, 13 de junio

Partido 5 (21H00) – Grupo C: Haití vs Escocia (Boston Stadium)

Partido 6 (00H00) – Grupo D: Australia vs Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) (BC Place Vancouver)

Partido 7 (18H00) – Grupo C: Brasil vs Marruecos (New York/New Jersey)

Partido 8 (15H00) – Grupo B: Catar - Suiza (San Francisco Bay Area Stadium)

. Domingo, 14 de junio

Partido 9 (19H00) – Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia Stadium)

Partido 10 (13H00) – Grupo E: Alemania vs Curazao (Houston Stadium)

Partido 11 (16H00) – Grupo F: Países Bajos vs Japón (Dallas Stadium)

Partido 12 (22H00) – Grupo F: Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) vs Túnez (Estadio de Monterrey)

. Lunes, 15 de junio

Partido 13 (18H00) – Grupo H: Arabia Saudita vs Uruguay (Miami Stadium)

Partido 14 (12H00) – Grupo H: España vs Cabo Verde (Atlanta Stadium)

Partido 15 (21H00) – Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda (Los Angeles Stadium)

Partido 16 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Egipto (Seattle Stadium)

. Martes, 16 de junio

Partido 17 (15H00) – Grupo I: Francia vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)

Partido 18 (18H00)– Grupo I: Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) vs Noruega (Boston Stadium)

Partido 19 (21H00) – Grupo J: Argentina vs Argelia (Kansas City Stadium)

Partido 20 (00H00) – Grupo J: Austria - Jordania (San Francisco Bay Area Stadium)

. Miércoles, 17 de junio

Partido 21 (19H00)– Grupo L: Ghana vs Panamá (Toronto Stadium)

Partido 22 (16H00) – Grupo L: Inglaterra - Croacia (Dallas Stadium)

Partido 23 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL)(Houston Stadium)

Partido 24 (22H00) – Grupo K: Uzbekistán vs Colombia (Estadio Azteca Ciudad de México)

. Jueves, 18 de junio

Partido 25 (12H00) – Grupo A: Ganador Playoff UEFA D (DEN/MKD/CZE/IRL) vs Sudáfrica (Atlanta Stadium)

Partido 26 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) (Los Angeles Stadium)

Partido 27 (18H00) – Grupo B: Canadá vs Catar (BC Place Vancouver)

Partido 28 (21H00) – Grupo A: México vs Corea del Sur (Estadio Guadalajara)

. Viernes, 19 de junio

Partido 29 (21H00) – Grupo C: Brasil - Haití (Philadelphia Stadium)

Partido 30 (18H00) – Grupo C: Escocia - Marruecos (Boston Stadium)

Partido 31 (00H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Paraguay (San Francisco Bay Area Stadium)

Partido 32 (15H00) – Grupo D: Estados Unidos vs Australia (Seattle Stadium)

. Sábado, 20 de junio

Partido 33 (16H00) – Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto Stadium)

Partido 34 (20H00) – Grupo E: Ecuador vs Curazao (Kansas City Stadium)

Partido 35 (13H00) – Grupo F: Países Bajos vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Houston Stadium)

Partido 36 (00H00) – Grupo F: Túnez vs Japón (Estadio Monterrey)

. Domingo, 21 de junio

Partido 37 (18H00) – Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde (Miami Stadium)

Partido 38 (12H00) – Grupo H: España vs Arabia Saudita (Atlanta Stadium)

Partido 39 (15H00) – Grupo G: Bélgica vs Irán (Los Angeles Stadium)

Partido 40 (21H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto (BC Place Vancouver)

. Lunes, 22 de junio

Partido 41 (20H00) – Grupo I: Noruega vs Senegal (New York/New Jersey Stadium)

Partido 42 (17H00) – Grupo I: Francia vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Philadelphia Stadium)

Partido 43 (13H00) – Grupo J: Argentina vs Austria (Dallas Stadium)

Partido 44 (23H00) – Grupo J: Jordania vs Argelia (San Francisco Bay Area Stadium)

. Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 (16H00) – Grupo L: Inglaterra vs Ghana (Boston Stadium)

Partido 46 (19H00) – Grupo L: Panamá vs Croacia (Toronto Stadium)

Partido 47 (13H00) – Grupo K: Portugal vs Uzbekistán (Houston Stadium)

Partido 48 (22H00) – Grupo K: Colombia vs Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) (Estadio Guadalajara)

. Miércoles, 24 de junio

Partido 49 (18H00)– Grupo C: Escocia vs Brasil (Miami Stadium)

Partido 50 (18H00) – Grupo C: Marruecos vs Haití (Atlanta Stadium)

Partido 51 (15H00) – Grupo B: Suiza vs Canadá (BC Place Vancouver)

Partido 52 (15H00) – Grupo B: Ganador Playoff UEFA A (ITA/NIR/WAL/BIH) vs Catar (Seattle Stadium)

Partido 53 (21H00) – Grupo A: México vs Ganador Playoff UEFA D(DEN/MKD/CZE/IRL) (Estadio Azteca Ciudad de México)

Partido 54 (21H00) – Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (Estadio Monterrey)

. Jueves, 25 de junio

Partido 55 (16H00) – Grupo E: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia Stadium)

Partido 56 (16H00) – Grupo E: Ecuador vs Alemania (New York/New Jersey Stadium)

Partido 57 (19H00) – Grupo F: Japón vs Ganador Playoff UEFA B (UKR/SWE/POL/ALB) (Dallas Stadium)

Partido 58 (19H00) – Grupo F: Túnez vs Países Bajos (Kansas City Stadium)

Partido 59 (22H00) – Grupo D: Ganador Playoff UEFA C (TUR/ROU/SVK/KOS) vs Estados Unidos (Los Angeles Stadium)

Partido 60 (22H00) – Grupo D: Paraguay vs Australia (San Francisco Bay Area Stadium)

. Viernes, 26 de junio

Partido 61 (15H00) – Grupo I: Noruega vs Francia (Boston Stadium)

Partido 62 (15H00) – Grupo I: Senegal vs Ganador Repechaje 1 (IRQ/BOL/SUR) (Toronto Stadium)

Partido 63 (23H00) – Grupo G: Egipto vs Irán (Seattle Stadium)

Partido 64 (23H00) – Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica (BC Place Vancouver)

Partido 65 (22H00) – Grupo H: Cabo Verde - Arabia Saudita (Houston Stadium)

Partido 66 (22H00) – Grupo H: Uruguay vs España (Estadio Guadalajara)

. Sábado, 27 de junio

Partido 67 (17H00) – Grupo L: Panamá vs Inglaterra (New York/New Jersey Stadium)

Partido 68 (17H00) – Grupo L: Croacia vs Ghana (Philadelphia Stadium)

Partido 69 (22H00) – Grupo J: Argelia vs Austria (Kansas City Stadium)

Partido 70 (22H00) – Grupo J: Jordania vs Argentina (Dallas Stadium)

Partido 71 (19H30) – Grupo K: Colombia vs Portugal (Miami Stadium)

Partido 72 (19H30) – Grupo K: Ganador Repechaje 2 (COD/JAM/NCL) vs Uzbekistán (Atlanta Stadium)

DIECISEISAVOS DE FINAL

. Domingo, 28 de junio

Partido 73 (15H00) – 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Los Angeles Stadium)

. Lunes, 29 de junio

Partido 74 (16H30)– 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Boston Stadium)

Partido 75 (21H00) – 1º Grupo F vs 2º Grupo C (Estadio Monterrey)

Partido 76 (13H00) – 1º Grupo E vs 2º Grupo F (Houston Stadium)

. Martes, 30 de junio

Partido 77 (17H00) – 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (New York/New Jersey Stadium)

Partido 78 (13H00) – 2º Grupo E vs 2º Grupo I (Dallas Stadium)

Partido 79 (21H00) – 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Estadio Azteca Ciudad de México)

. Miércoles, 1 de julio

Partido 80 (12H00) – 1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Atlanta Stadium)

Partido 81 (20H00) – 1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (San Francisco Bay Area Stadium)

Partido 82 (16H00) – 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Seattle Stadium)

. Jueves, 2 de julio

Partido 83 (19H00) – 2º Grupo K vs 2º Grupo L (Toronto Stadium)

Partido 84 (15H00) – 1º Grupo H vs 2º Grupo J (Los Angeles Stadium)

Partido 85 (23H00) – 1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (BC Place Vancouver)

. Viernes, 3 de julio

Partido 86 (18H00) – 1º Grupo J vs 2º Grupo H (Miami Stadium)

Partido 87 (21H30) – 1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Kansas City Stadium)

Partido 88 (14H00) – 2º Grupo D vs 2º Grupo G (Dallas Stadium)

OCTAVOS DE FINAL

. Sábado, 4 de julio

Partido 89 (17H00) – Ganador partido 74 vs Ganador partido 77 (Philadelphia Stadium)

Partido 90 (13H00) – Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 (Houston Stadium)

. Domingo, 5 de julio

Partido 91 (16H00) – Ganador partido 76 vs Ganador partido 78 (New York/New Jersey Stadium)

Partido 92 (20H00) – Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 (Estadio Azteca Ciudad de México)

. Lunes, 6 de julio

Partido 93 (15H00) – Ganador partido 83 vs Ganador partido 84 (Dallas Stadium)

Partido 94 (20H00) – Ganador partido 81 vs Ganador partido 82 (Seattle Stadium)

. Martes, 7 de julio

Partido 95 (12H00) – Ganador partido 86 vs Ganador partido 88 (Atlanta Stadium)

Partido 96 (16H00) – Ganador partido 85 vs Ganador partido 87 (BC Place Vancouver)

CUARTOS DE FINAL

. Jueves, 9 de julio

Partido 97 (16H00) – Ganador partido 89 vs Ganador partido 90 (Boston Stadium)

. Viernes, 10 de julio

Partido 98 (15H00) – Ganador partido 93 vs Ganador partido 94 (Los Angeles Stadium)

. Sábado, 11 de julio

Partido 99 (17H00) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 (Miami Stadium)

Partido 100 (21H00) – Ganador partido 95 vs Ganador partido 96 (Kansas City Stadium)

SEMIFINALES

. Martes, 14 de julio

Partido 101 (15H00) – Ganador partido 97 vs Ganador partido 98 (Dallas Stadium)

. Miércoles, 15 de julio

Partido 102 (15H00) – Ganador partido 99 vs Ganador partido 100 (Atlanta Stadium)

TERCER PUESTO

. Sábado, 18 de julio

Partido 103 (17H00) – Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 (Miami Stadium)

FINAL

. Domingo, 19 de julio

Partido 104 (15H00) – Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 (New York/New Jersey Stadium).





