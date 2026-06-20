Estas son las selecciones clasificadas a la siguiente ronda del Mundial

Las selecciones de México, Estados Unidos y Alemania son las tres primeras selecciones en visar boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los mexicanos son líderes del Grupo A con seis puntos, luego de vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur.

Por su parte, la Selección de las Barras y las Estrellas lidera el Grupo D con seis unidades tras la goleada 4-1 a Paraguay y el triunfo 2-0 frente a Australia.

Por último, Alemania derrotó a Curazao 7-1 y 2-1 a Costa de Marfil, por lo que está en la cima del Grupo E con seis puntos.

La siguiente ronda de la cita mundialista se disputará del 28 de junio al 4 de julio. Avanzarán los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros puestos.

Además, Canadá, Suiza, Brasil, Marruecos y Países Bajos están muy cerca de garantizar su estadía en esta ronda, aunque aún falta.



Las primeras eliminadas

El Mundial más inclusivo de la historia ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas, apenas al inicio de la segunda fecha de la fase de grupos.



Se trata de Haití y Turquía. Ambos casos son distintos. La clasificación de los haitianos a la Copa del Mundo representó una sorpresa; la participación de los turcos, una completa decepción.



Haití integra el Grupo C y registró derrotas por 1-0 ante Escocia en su debut y 3-0 frente a Brasil. Aún tiene pendiente el encuentro contra Marruecos, pero ya no cuenta con opciones de avanzar a la siguiente ronda.



Por su parte, Turquía forma parte del Grupo D y perdió 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, extécnico de la Selección de Costa Rica. Todavía debe afrontar el compromiso contra Estados Unidos, pero la generación dorada turca se despedirá del torneo.

