Estas son las 30 selecciones que ya tienen campo en el Mundial

Hay 30 selecciones que ya tienen el boleto fijo a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio 2026.

Lamentablemente, Costa Rica tiene un panorama muy complicado al ser tercera en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf. Ya ni siquiera depende de sí misma para lograr el campo en la cita mundialista.

A la cita acudirán algunas selecciones por primera vez como Cabo Verde y otras con muchísima trayectoria como Argentina, la actual campeona del mundo.

Las selecciones clasificadas:

Anfitriones:

México, Canadá y Estados Unidos.





Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.