Estas son las 30 selecciones que ya tienen campo en el Mundial

Quedan 18 espacios para definir los 48 países que estarán en la cita mundialista.

Trionda, balón oficial Mundial 2026. Crédito: FIFA
Por Daniel Jiménez 14 de noviembre de 2025, 16:36 PM

Hay 30 selecciones que ya tienen el boleto fijo a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio 2026.

Lamentablemente, Costa Rica tiene un panorama muy complicado al ser tercera en el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf. Ya ni siquiera depende de sí misma para lograr el campo en la cita mundialista.

A la cita acudirán algunas selecciones por primera vez como Cabo Verde y otras con muchísima trayectoria como Argentina, la actual campeona del mundo.

Las selecciones clasificadas:

Anfitriones:

México, Canadá y Estados Unidos.


Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Asia: Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Qatar y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Oceanía: Nueva Zelanda.

UEFA: Inglaterra, Francia y Croacia.


