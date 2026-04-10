¿Estarán los árbitros ticos en los mismos partidos del Mundial? Esto dice la Comisión de Arbitraje

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, respondió si Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora, arbitrarán los mismos partidos en la Copa del Mundo 2026.

"Es muy prematuro decirlo, son 52 árbitros los que están seleccionados, son 72 juegos y hay que estar preparados y llegar lo mejor posible", comentó Osses.

El jerarca del arbitraje indicó que habrá un seminario antes de la cita mundialista donde se definirán los equipos arbitrales para cada juego.

"Estando allá va a haber un seminario previo, por eso llegan el 31 de mayo, empiezan el día 1 de junio y terminar 9 de junio. Luego saldrán las primeras designaciones. "Hay que estar tranquilos y esperanzados sabiendo que tienen que prepararse para dirigir cinco juegos, pero sabiendo que pueden tener la posibilidad de dirigir uno y tienen que demostrar todas sus cualidades para ganar más posibilidades. No tengo detalles de cómo serán las designaciones posteriores", comentó Osses.

Por su parte, el asistente Juan Carlos Mora afirmó que nunca perdió la fe en que pudiera darse la oportunidad que al final se concretó.

"Habíamos hablado desde hace días que teníamos la espinita de nuestro trabajo y lo que he hemos venido haciendo, teníamos la fe que llegara, y llegó. Ahora es full concentración, es una alegría inmensa porque es la justa más grande, vamos a ir a representar a un país", aseguró Mora.

Por su parte, Calderón recordó cómo comenzó el deseo de ser árbitro que lo emociona ahora que tendrá una experiencia en una Copa del Mundo.

"¿Por qué soy árbitro? Porque Dios lo quiso, cuando tenía 5 o 6 años, mi papá jugaba en canchas abiertas de polvo, había una figura que despertaba algo diferente, vestido de negro, era el árbitro. Mi piel se erizaba cuando pitaba penal", recordó Calderón, quien cumplió todo el proceso formativo y hoy es catalogado el mejor del país al ser mundialista.