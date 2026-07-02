Estados Unidos sella su clasificación a octavos y manda a Bosnia de regreso a casa

Estados Unidos volvió a brillar en su Mundial y esta vez eliminó a Bosnia Herzegovina por 2-0 y avanzó a octavos de final pese a terminar con 10 hombres.

Los estadounidenses siguen demostrando un gran nivel en su casa y otra vez dominaron el partido, pese a que los bosnios se limitaron a aguantar.

El primer gol fue obra de su goleador Folarin Balogun al 45', quien marcó su tercer tanto en la competición.

Sin embargo, la mala noticia vendría para los estadounidenses al darse la expulsión de Balogun por una fuerte entrada sobre Tarik Muharemović al 64’ en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

Bosnia no pudo aprovechar el hombre de más y más bien fueron los norteamericanos que resolvieron el juego por intermedio de Malik Tilman en un gran cobro de tiro libre y con complicidad del arquero bosnio para el 2-0 al 82’.

El resultado mete a Estados Unidos a octavos de final, donde se verá las caras ante Bélgica el próximo lunes a las 6 p. m. en Seattle.



