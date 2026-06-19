Estados Unidos se encamina a la siguiente ronda con victoria ante Australia

La selección de Estados Unidos se encamina de manera inexorable a la siguiente fase del Mundial 2026. El conjunto de las barras y las estrellas derrotó a Australia por marcador de 2-0 ante su público en Seattle.

Los norteamericanos venían de golear 4-1 al Paraguay de Gustavo Alfaro, mientras que los Socceroos habían superado 2-0 a la selección de Turquía.

Mientras que el Estados Unidos dominante de la primera jornada volvió a presentarse, Australia se vio superada en el terreno de juego.

El gol que abrió el marcador fue un autogol de Cameron Burgess, producto del constante asedio por las bandas que proponía el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

La segunda anotación fue obra de Alex Freeman, tras aprovechar un rebote concedido por el portero Patrick Beach antes del descanso.

En la etapa complementaria, Estados Unidos no abandonó la ofensiva, pero mostró mayor control del encuentro y supo manejar los ritmos de juego para quedarse con las tres unidades y llegar a seis puntos en el Mundial.



