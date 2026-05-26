Estados Unidos anuncia su lista para el Mundial 2026 con Alejandro Zendejas como novedad

Nueva York, Estados Unidos | Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, dio a conocer este martes su lista de 26 convocados, encabezada por figuras como Christian Pulisic y Weston McKennie, además de varios futbolistas de origen mexicano, entre ellos Alejandro Zendejas.

El atacante del América, nacido en Ciudad Juárez, México, posee doble nacionalidad y llegó a disputar varios amistosos con el Tri desde 2021 antes de comprometerse con Estados Unidos dos años después.

Con la camiseta número 26, Zendejas fue el último futbolista en subir al escenario durante el evento público realizado en Nueva York para anunciar la convocatoria del seleccionador Mauricio Pochettino, frente a cientos de aficionados.

El argentino Pochettino, quien disputará su primera Copa del Mundo como entrenador, apenas había contado con Zendejas desde que asumió el mando de la selección estadounidense en 2024, tras el fracaso del Team USA en la Copa América que también disputó como local.

"Alejandro es un jugador que para nosotros representa muchas oportunidades", afirmó Pochettino en rueda de prensa. "Tiene gol, se comunica muy bien con sus compañeros y genera muchas cosas para crear un ambiente positivo".

Además de Zendejas, de 28 años, también fue convocado Ricardo Pepi, delantero mexicano-estadounidense del PSV Eindhoven, quien quedó fuera a última hora del plantel para Catar 2022.

De la lista de Pochettino, adelantada el sábado por The Guardian, quedaron fuera varios habituales, como el también mexicano-estadounidense Diego Luna, mediapunta del Real Salt Lake de la MLS.

"Es verdad que es muy decepcionante para los jugadores que no están aquí. Yo no dormí durante dos semanas porque nos importan las personas y nos importan nuestros jugadores. Pero así es el fútbol", justificó Pochettino.

Ubicado en el Grupo D, Estados Unidos debutará el 12 de junio frente a Paraguay en Los Ángeles. Luego enfrentará a Australia el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25.

Berhalter y Reyna, presentes

El exentrenador del Tottenham y Paris Saint-Germain convocó a ocho jugadores de la MLS, entre ellos el mediocampista Sebastian Berhalter, del Vancouver Whitecaps, hijo de su antecesor Gregg Berhalter.

Pochettino también incluyó a Gio Reyna, cuya familia protagonizó una fuerte polémica con la de Berhalter durante y después del Mundial de Catar 2022.

Al finalizar aquella Copa del Mundo, se reveló que Reyna estuvo cerca de ser expulsado de la concentración en Doha por Gregg Berhalter debido a su actitud en los entrenamientos.

Posteriormente, Berhalter fue investigado por la federación estadounidense por una agresión física cometida en 1991 contra su entonces novia y actual esposa, incidente revelado por Claudio Reyna, padre de Gio Reyna y excapitán de Estados Unidos, junto con su esposa.

Gio Reyna, de 23 años, ha tenido poca actividad este año como suplente del Borussia Mönchengladbach, pero sigue siendo considerado uno de los jugadores con mayor talento diferencial del plantel.

Mismos referentes que en Catar

Las principales figuras de Estados Unidos serán las mismas de Catar 2022, torneo en el que el Team USA cayó en octavos de final ante Países Bajos.

Los defensores Antonee Robinson (Fulham) y Sergiño Dest (PSV Eindhoven), los mediocampistas Tyler Adams (Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus), así como el delantero Christian Pulisic (AC Milan), continúan como la base de un equipo obligado a generar ilusión en un país que sigue apostando fuerte por el crecimiento del "soccer".

"Es otro Mundial. No hace falta motivación extra, pero tener a mis amigos y a mi familia cerca, y simplemente estar en casa, lo hace aún más especial", destacó Pulisic.

Convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

Porteros: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire).

Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Tim Ream (Charlotte FC), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (FC Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER).

Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Tim Weah (Olympique Marsella/FRA), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City/ENG), Folarin Balogun (AS Mónaco/FRA), Alejandro Zendejas (América/MEX).