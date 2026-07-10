¿Está siendo este el mejor Mundial de la historia?

Grandes goles, remontadas épicas, drama en los últimos minutos, resultados sorprendentes. ¡Qué Mundial hemos tenido!

Con 48 selecciones por primera vez en la historia y organizada de manera conjunta por Canadá, México y Estados Unidos, no cabe duda de que esta Copa del Mundo ha sido la más grande de las 23 disputadas hasta ahora.

Pero, ¿ha sido también la mejor?

Obviamente, eso es subjetivo, y los Mundiales significan cosas distintas para cada persona. Algunos considerarán que el mejor fue el primero que vieron o quizá dependa de hasta dónde haya llegado su selección.

Getty Images Este Mundial supera el promedio de goles por partido de México en 1970.

Sin embargo, las estadísticas sugieren que, al menos dentro del campo de juego, este torneo estará a la altura de los mejores.

Todo Mundial necesita emoción y eso es precisamente lo que hemos tenido.

En 96 de los 104 partidos disputados hasta el martes, se han marcado 280 goles. Eso supone un promedio de 2,92 goles por partido, el mejor registro desde México 1970, cuando se anotaron 95 goles en 32 encuentros, una media de 2,97 por juego.

En comparación, Qatar 2022 registró un promedio de 2,69 goles por partido; Rusia 2018 de 2,64; Brasil 2014 de 2,67 y Sudáfrica 2010 de 2,27.

El partido con más goles fue la goleada de Alemania por 7-1 ante Curazao, aunque también hubo otros 7 encuentros con 6 goles y otros 13 con 5.

Otra señal del carácter ofensivo de este torneo es que el 74,6% de los goles se han marcado en jugadas de acción, una de las proporciones más altas registradas en la historia de los Mundiales, mientras que solo el 5% de los goles han llegado desde el penalti, el porcentaje más bajo del que se tiene registro.

Partidos vibrantes

La cantidad de goles hechos en los últimos minutos también lo hace emocionante.

De 24 eliminatorias, en ocho se anotó el gol de la victoria después del minuto 85, mientras que Argentina necesitó la prórroga para vencer a Cabo Verde, a priori inferior, y cuatro partidos se decidieron en la tanda de penaltis.

De hecho, el gol de Enzo Fernández contra Egipto fue el décimo gol de la victoria en el minuto 90 del torneo, lo que ya constituye un récord en la Copa del Mundo.

Tan solo en este mes hemos visto al menos tres partidos memorables de la Copa del Mundo: Bélgica, Argentina e Inglaterra logrando victorias por 3-2 sobre Senegal, Egipto y México respectivamente.

Bélgica y Argentina remontaron un marcador adverso de 2 goles en los últimos minutos para conseguir sus victorias. La primera vez que se ha logrado remontar unas desventajas de este tipo más de una vez en un torneo desde 1970.

La victoria de Inglaterra se produjo a pesar de jugar durante 40 minutos con 10 hombres, tras la expulsión de Jarell Quansah, y de resistir en un ambiente intenso en el legendario Estadio Azteca de México.

En este torneo se han registrado ocho empates sin goles, un récord en la historia de los Mundiales. Pero, ¿es necesariamente algo negativo o, por el contrario, una señal de mayor equilibrio competitivo?

La recepción de los hinchas

Existía una preocupación comprensible sobre cómo se desarrollarían los partidos.

Los precios desorbitados de las entradas, sumado al desplazamiento de miles de kilómetros de los hinchas para ver su próximo encuentro, hicieron temer a muchos un mal clima en los partidos, que se jugarían ante miles de butacas vacías.

Pero eso no fue lo que sucedió.

La FIFA, duramente criticada por los elevados precios de las entradas, dijo que el 99,7% de los lugares disponibles ya están ocupados. Esto representa la asistencia de más de 4,4 millones de personas a los partidos de la fase de grupos, cifra que asciende a 6,2 millones tras las dos primeras fases eliminatorias.

Eso sitúa la asistencia media en algo más de 65.000 personas por partido, solo superada por la de 1994 en Estados Unidos que registró algo menos de 69.000 espectadores por encuentro.

Getty Images Erling Haaland, de Noruega, celebra su gol durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Brasil.

No solo tenemos a los hinchas, sino también los jugadores de renombre.

La carrera por la Bota de Oro será para la historia con cuatro de los mejores jugadores del mundo todavía en disputa. El argentino Lionel Messi lidera con 8 goles, seguido por el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, ambos con 7, mientras que el inglés Harry Kane suma 6.

Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores han marcado siete o más goles en un mismo torneo.

Con la participación de 48 países, existía la preocupación de que se produjeran partidos muy desiguales. Pero los equipos menos favoritos han protagonizado algunas de las más sorprendentes historias.

La isla del Caribe de Curazao, el país más pequeño en clasificarse para un Mundial, se recuperó de la contundente derrota por 7-1 ante Alemania con un empate ante Ecuador, mientras que la campaña de Qatar incluyó una derrota por 6-0 ante Canadá, pero también un empate 1-1 con Suiza, que llegó a cuartos de final.

Mientras que Cabo Verde, con Vozinha, de 40 años, en la portería, protagonizó una de las mayores hazañas de la historia de los Mundiales, empatando con España, Uruguay y Arabia Saudita para alcanzar los dieciseisavos de final, donde dieron un buen susto a la vigente campeona, Argentina, antes de perder 3-2 en la prórroga.

Pausas de hidratación y acusaciones de injerencia

A pesar de los aspectos positivos, también ha habido grandes controversias y aspectos negativos.

El coste de las entradas, los hoteles y el transporte a los partidos y dentro de las ciudades ha supuesto una carga para el presupuesto de muchos aficionados como ninguna otra Copa del Mundo lo había hecho antes.

Las pausas de hidratación han sido bien recibidas por los hinchas cuando las condiciones fueron extremas. Aunque resultaron abucheadas cuando se han producido bajo la lluvia o en estadios con aire acondicionado y con el techo cerrado.

Para algunos, el torneo ampliado es demasiado largo. Habiendo comenzado el 11 de junio, la final no se disputará hasta el 19 de julio y se habrán jugado partidos todos los días excepto en cuatro.

Se ha cuestionado el nivel arbitral, así como el impacto que los partidos adicionales y los viajes tendrán en el bienestar de los jugadores. La Premier League comienza el 21 de agosto, apenas un mes y dos días después de la final.

Getty Images El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial de diciembre.

Además, el formato implicó una falta de riesgo durante la mayor parte de la fase de grupos, con solo 16 de las 48 naciones eliminadas después de la primera sección.

Pero lo más preocupante es que se ha puesto en discusión el espíritu del juego limpio.

El delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado en el partido contra Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que llamó por teléfono al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre la sanción.

Balogun pudo jugar en la derrota por 4-1 ante Bélgica en octavos de final, y la FIFA citó el "artículo 27 del código disciplinario" que permitía que la aplicación de la sanción de un partido quedara "suspendida por un período de prueba de un año".

En la historia de la Copa del Mundo se han mostrado 189 tarjetas rojas, y solo dos jugadores no han cumplido ninguna sanción, siendo Balogun el primero desde desde 1962, cuando el brasileño Garrincha evitó la suspensión porque aún no se habían establecido las sanciones automáticas y el caso estuvo rodeado de acusaciones de injerencia política.

La UEFA, Bélgica y el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, fueron algunos de los que criticaron la decisión. Los jugadores belgas declararon más tarde que les daba una motivación extra.

Final gloriosa

En general, la FIFA puede considerar este torneo un gran éxito, con partidos vibrantes disputados en estadios abarrotados e hinchas maravillosos de todo el mundo que hicieron todo lo posible para crear un ambiente para el recuerdo.

Para que termine el torneo aún faltan 10 días, y se espera que la situación se mantenga igual, a pesar del elevado precio de las entradas y de que los tres países anfitriones ya no siguen en competencia.

Sin embargo, la percepción a largo plazo que deja un Mundial depende, en gran medida, de lo que ocurra en los últimos partidos.

Getty Images El emocionante Mundial de 1994 terminó con un decepcionante 0-0 en la final entre Italia y Brasil y una definición por penales.

Finales desastrosas eclipsaron la brillantez de Italia '90 y Estados Unidos '94, mientras que una final sensacional en Qatar hace cuatro años contribuyó a mejorar la imagen de ese torneo.

Con los cuatro primeros países del ranking mundial –Argentina, España, Francia e Inglaterra– en plena forma y disputando sus respectivos cuartos de final, algunos increíbles partidos podrían terminar de convertir a este torneo en el mejor de la historia.

Pase lo que pase, como ocurrió en el último mes, será imposible perdérselo.

Las estadísticas de este artículo fueron proporcionadas por Mohamed Moallim de BBC Sport.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.