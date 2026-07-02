"Está hecho para los goles": por qué este balón del Mundial está causando problemas a los porteros

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En esta Copa del Mundo los porteros han protagonizado actuaciones heroicas en repetidas ocasiones.

España no logró superar a Vozinha, el guardameta titular de Cabo Verde, durante el debut de su selección en el torneo.

El portero de Curazao, Eloy Room, igualó el récord de 15 paradas en un partido, ayudando a su equipo a sumar el primer punto de su historia en un Mundial.

El iraní Alireza Beiranvand realizó una serie de intervenciones magníficas para contener a Bélgica en un empate sin goles.

Sin embargo, también se han visto varios casos de porteros internacionales sorprendidos de una manera cada vez más habitual.

Jordan Pickford (Inglaterra) y Edouard Mendy (Senegal) son algunos de los nombres más conocidos que lograron tocar el balón, pero no pudieron evitar que terminara en el fondo de la red.

El argelino Luca Zidane ya ha encajado goles de esta forma en dos ocasiones distintas: contra Argentina y contra Jordania.

En la tanda de penaltis que definió el partido de Países Bajos 1(2)-1(3) Marruecos el lunes en dieciseisavos de final, el portero neerlandés Bart Verbruggen estuvo a punto de contener uno de los cobros, pero el balón se le resbaló por debajo del cuerpo y terminó convirtiendo un autogol con su pierna derecha.

Y el portero iraquí Ahmed Basil tampoco pudo detener un disparo lejano de Kylian Mbappé, a pesar de llegar a tocar el balón; esto llevó a Joe Hart —analista de BBC Sport y exportero de Inglaterra— a plantear una explicación.

"Estoy viendo este tipo de gol demasiadas veces en un Mundial como para no pensar que hay algo extraño con ese balón", afirmó.

¿Podría el Trionda marcar realmente una diferencia tan grande?

"Construyen balones para marcar goles"

Getty Images El Trionda es el balón oficial de la Copa del Mundo de 2026.

Kasper Schmeichel opina lo mismo.

El exportero danés no se arriesgó y se familiarizó con el balón Adidas mucho antes de que comenzara el torneo.

Schmeichel entrenó con el Trionda tras su lanzamiento en octubre de 2025, pero su equipo acabó perdiendo la ronda clasificatoria contra la República Checa.

Ahora retirado, Schmeichel está en una posición privilegiada para explicar lo que él llama la "gran diferencia entre los balones".

"Lo interesante de este es que está construido con cuatro paneles", declaró al pódcast BBC Football Daily. "No tiene costuras; está todo unido".

"Si a eso le sumamos las diferentes condiciones climáticas y la densidad del aire, hay menos resistencia al aire, lo que significa que el balón gira menos, pero también significa que lo encuentro una fracción de segundo más rápido, y creo que ya lo estamos notando", señaló.

"Hay un par de goles en los que se ve a los porteros muy cerca del balón: Pickford, con el primer gol de Croacia, y también Luca Zidane contra Messi e incluso Édouard Mendy contra Mbappé", añadió.

"Lo que pasa con este balón es que queremos ver goles, así que lo construyen para marcar".

Sin duda, ya se han marcado muchos goles.

Hasta el 25 de junio, se había marcado el doble de goles desde fuera del área (20) que en toda la fase de grupos de 2022.

Según Opta, el número de errores que derivan en gol también va en aumento.

Se han registrado más que en la fase de grupos de cualquiera de los últimos siete mundiales, si bien tras la ampliación del torneo se están jugando también más partidos.

"¿Cuántas veces en la máxima categoría ves al portero tocar el balón y que éste entre en la portería?", comentó Hart.

"Muy rara vez, porque son lo suficientemente buenos como para que, una vez que logran tocar el balón, lo manden fuera", apuntó el exportero de Inglaterra.

"En este torneo, he notado que los porteros tocan el balón por encima de la altura de sus hombros y simplemente no pueden detenerlo, así que algo está pasando".

"La portería es un juego de márgenes"

Adidas pasó alrededor de tres años y medio desarrollando el balón y realizó unas 300 pruebas de laboratorio.

Los diseñadores incluso lo probaron en siete de las 16 ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo para asegurarse de que funcionara en todo tipo de condiciones.

Tras su lanzamiento, Adidas enfatizó que la elaboración de cuatro paneles - la menor cantidad jamás realizada para un balón del Mundial- fue diseñada con "costuras intencionalmente profundas" y "líneas grabadas estratégicamente ubicadas junto a íconos de países en relieve".

"Crea una superficie de la pelota que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya una resistencia suficiente y distribuida uniformemente mientras viaja por el aire", dijo Adidas.

"Los íconos en relieve también brindan el beneficio adicional de rendimiento de un mayor agarre del balón en el regate o al golpear el balón en condiciones mojadas o húmedas".

Algunos claramente se han adaptado más rápido que otros, pero Hart resalta cómo varios porteros han tenido problemas con su sincronización y la trayectoria del balón cuando no es un disparo con efecto.

Schmeichel, igualmente, cree que "la velocidad es lo importante en este caso".

"No se tambalea tanto, pero la velocidad con la que lo golpean es ligeramente diferente", dijo el exportero del Leicester City y del Celtic.

"Es marginal, pero suficiente. Guardar la portería es un juego de márgenes".

BBC

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