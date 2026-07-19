España y Argentina empatan tras 90 minutos y definirán la final del Mundial en la prórroga

East Rutherford, Estados Unidos | España y Argentina empatan 0-0 tras los 90 minutos de la final del Mundial y definirán el título en la prórroga.

En la segunda parte el dominio de los españoles se incrementó, pero estos no pudieron encontrar los espacios para mover el marcador.

La peor noticia para los argentinos fue la expulsión, por doble amarilla, de Enzo Fernández.

La final del Mundial más grande de la historia, realizada en tres países y en la que participaron 48 equipos, se disputa en una tarde calurosa en el MetLife Stadium, con la presencia de más de 80.000 espectadores.