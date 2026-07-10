España lo hizo de nuevo: define su pase a semis en el último suspiro

El fútbol es hasta que el árbitro pite el final del partido y eso lo conoce muy bien la Selección de España, fiel a su ideología de juego y a un corazón muy grande. Los españoles vencieron 2-1 a Bélgica con un agónico gol de Mikel Merino (88').

El héroe fue el mismo que ante Portugal en octavos de final: Merino. Esa frialdad que debe tener todo goleador para aparecer en el momento clave es la que este atacante demostró en instantes cruciales del Mundial.

Los españoles siguen con su guion: fútbol de posesión y una rápida recuperación de balón cuando no lo tienen. La pelota va de aquí hacia allá. Aparece Cucurella, Yamal, Olmo, Baena y Oyarzabal. Una y otra vez, y otra vez más.

Eso sí, este partido debe contarse con un antes y después de la salida del portero belga Thibaut Courtois al 71'. Ingresó Senne Lammens, quien falló en la hora grande.



Y también el otro apunte: Merino ingresó al campo al 85' por Olmo y tres minutos en el campo le bastaron para marcar un gol que cantó toda España.



Fabián Ruiz adelantó a La Roja al 30', pero antes del descanso, Charles De Ketelaere (41') puso el 1-1.

El sueño sigue vivo. Eso sí, recordar un 2010 para España es complejo, máxime que es semifinales se topará contra Francia.