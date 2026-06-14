Escocia vence con lo mínimo a Haití y vuelve a sonreír 36 años después

Escocia logró una sufrida victoria por 1-0 ante Haití y volvió a festejar un triunfo en una Copa del Mundo 36 años después.

Los escoceses sufrieron de más en un partido que resolvieron gracias a un solitario gol de su principal figura, John McGinn, al minuto 28 con un remate potente que tuvo un ligero desvío que dejó sin respuesta al portero haitiano Placide.

Esta fue la primera anotación para los escoceses tras 28 años, pues su última participación fue en Francia 98 y su primera victoria desde el triunfo sobre Suecia en Italia 90.

Pero pese al gol, el equipo caribeño no desentonó y dominó el compromiso, pero al final no tuvieron opciones claras para lograr el empate.

Los haitianos se marchan con un sinsabor, pues hicieron todo para conseguir la paridad en la calurosa Massachusetts.

Escocia toma el liderato del grupo C, pues más temprano igualaron Brasil y Marruecos en New Jersey.















