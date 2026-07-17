¿Es Messi mejor que Maradona y Pelé? Los argumentos que sitúan al jugador en la cima del fútbol

Getty Images Lionel Messi lleva ocho goles en el Mundial de 2026 y además posee el récord de más anotaciones en las Copas del Mundo.

En el partido de este miércoles contra Inglaterra, Lionel Messi no marcó, pero fue decisivo en la victoria de Argentina por 2-1. La estrella argentina dio las dos asistencias que garantizaron la clasificación de la selección para la final de la Copa del Mundo de 2026.

En su tercera final mundialista, Messi disputa mucho más que la posibilidad de conquistar su segundo título del mundo.

A sus 39 años, el número 10 sigue siendo la principal figura de la selección argentina, vuelve a luchar por el título de máximo goleador del torneo y amplía una colección de récords construidos a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Para muchos analistas, el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá representa un nuevo capítulo de una trayectoria que ya lo ha situado en el centro del mayor debate del fútbol: ¿es Messi, al fin y al cabo, el mejor jugador de todos los tiempos?

La pregunta acompaña al argentino desde mucho antes del título conquistado en Qatar en 2022. En Argentina, sin embargo, adquirió matices particulares. Durante años, la comparación fue con Diego Maradona, el capitán de la conquista de 1986 y una figura cuya influencia trasciende el deporte.

"Maradona era el rey de Argentina. Y un rey no es elegido; simplemente representa al país", resume el periodista español Guillem Balagué, uno de los principales biógrafos de Messi, en una entrevista con la BBC.

La percepción sobre Messi comenzó a cambiar con la conquista de la Copa América de 2021 y prácticamente desapareció tras el Mundial de Catar, cuando Messi lideró a Argentina hacia su tercer título mundial. Para Balagué, sin embargo, ese trofeo no cerró completamente el debate.

"Hoy Messi ya ha superado a Maradona como futbolista. Pero habrá argentinos que seguirán diciendo que Maradona los representa mejor", añade el experto.

Fuera del país, hay quienes van incluso más lejos y sostienen que Messi ya ocupa un lugar por encima incluso del que estuvo reservado durante décadas al brasileño Pelé, el "Rey del Fútbol".

Si las cifras bastaran para definir quién fue el mejor jugador de la historia, tal vez el debate ya habría terminado.

Getty Images Maradona en el Mundial de Rusia 2018. Muchos señalan que su forma de ser se conectó más con los argentinos.

Messi es el futbolista con más Balones de Oro de la historia, conquistó prácticamente todos los títulos posibles con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Inter Miami y la selección argentina; ganó la Copa América y la Copa del Mundo, y acumula récords de goles y asistencias tanto con clubes como con Argentina.

Aun así, durante años, una parte de los argentinos siguió situando a Maradona por encima de él.

Balagué, que sigue la carrera de Messi desde hace más de dos décadas y autor de dos biografías del número 10, la explicación radica en que Maradona se convirtió en un símbolo de la identidad argentina.

"Argentina abrazó durante décadas la idea de ser un país especial, diferente de los demás. El fútbol se convirtió en una de las formas de confirmar esa grandeza", declaró Balagué.

Maradona representaba, en ese contexto, mucho más que un futbolista excepcional.

"Procedía de un origen muy humilde, se enfrentaba a cualquier autoridad, podía decirle al Papa o al presidente lo que pensaba. Era irreverente, genial; tenía esa mezcla de audacia y carisma que muchos argentinos identifican como parte de su propia identidad", dijo.

Messi siguió un camino distinto.

Discreto fuera del campo, reacio a las declaraciones políticas y poco interesado en construir una figura pública, pasó buena parte de su carrera afirmando que solo quería jugar al fútbol.

Esa diferencia también aparece en la valoración del exfutbolista australiano Craig Foster.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Foster afirmó que prefiere a Maradona precisamente porque el argentino "no se quedaba callado" para hablar de asuntos que iban más allá del deporte, mientras que Messi representa un perfil más cercano al del atleta moderno, centrado casi exclusivamente en su carrera deportiva.

BBC

"No me gusta tanto Messi como Maradona porque nunca abre la boca. Es como David Beckham o Cristiano Ronaldo: atletas modernos que no dicen nada sobre nada. Es como si el mundo fuera del fútbol no existiera", afirmó Foster.

Para Balagué, sin embargo, la personalidad reservada de Messi dejó de ser un obstáculo a medida que fue acumulando éxitos con la selección.

Con la Copa América de 2021 y, sobre todo, tras el título mundial en Catar, muchos argentinos comenzaron a percibir nuevas facetas de su capitán.

Durante aquel Mundial, Messi protagonizó momentos poco habituales para alguien que había construido la imagen de un líder silencioso: discutió con adversarios, provocó a rivales y asumió un protagonismo emocional que muchos asociaban exclusivamente con Maradona.

"Mostró nuevas capas de su personalidad. Pasó a ser visto como el general del equipo, algo que también ocurría con Maradona", afirma Balagué.

Un fútbol diferente

Hay otro factor que ayuda a explicar por qué difícilmente habrá consenso sobre quién fue el mejor jugador de la historia: el fútbol ha cambiado profundamente en las últimas cinco décadas.

Cuando Pelé ganó su primera Copa del Mundo, en 1958, los jugadores todavía viajaban en vuelos comerciales convencionales, jugaban en terrenos irregulares, arbitraban sin asistencia de vídeo y contaban con una preparación física que hoy parece rudimentaria.

En la época de Maradona, durante los años ochenta, el fútbol ya era un espectáculo global, pero aún estaba lejos de convertirse en la industria multimillonaria que se consolidaría en las décadas posteriores.

Messi, por su parte, desarrolló prácticamente toda su carrera en un escenario completamente diferente.

Los clubes se transformaron en empresas multinacionales; los ingresos por derechos de televisión y patrocinio crecieron exponencialmente; los departamentos médicos y de análisis del rendimiento empezaron a supervisar cada detalle de la preparación de los jugadores, mientras nutricionistas, fisiologistas, psicólogos y especialistas en recuperación física prolongaron carreras que antes solían terminar mucho antes.

Getty Images Edson Arantes Do Nascimiento, Pelé. Considerado ampliamente el mejor futbolista de la historia.

La tecnología también alteró la manera en que se juega y se analiza el fútbol.

Hoy, prácticamente todos los partidos son grabados por decenas de cámaras, lo que permite análisis detallados del rendimiento y reduce el margen para acciones que habrían pasado desapercibidas en otras épocas.

El VAR modificó las decisiones arbitrales, mientras que las estadísticas avanzadas comenzaron a medir desde la presión sin balón hasta la expectativa de gol.

Al mismo tiempo, nunca fue tan difícil ocultar defectos.

Pelé y Maradona jugaron en una época en la que buena parte de sus partidos ni siquiera se retransmitían internacionalmente. Messi, por el contrario, tuvo prácticamente toda su carrera registrada en alta definición y analizada en tiempo real por especialistas, redes sociales y millones de aficionados.

Esa exposición permanente ayuda a explicar por qué las comparaciones entre generaciones suelen tropezar con un problema sin solución: no existe un entorno común de comparación.

El propio exdelantero Ronaldo defendió recientemente que cualquier intento de determinar quién fue el mejor depende, antes que nada, de los criterios utilizados.

En una entrevista con Romário TV, el exinternacional brasileño afirmó que Messi es "demasiado genial" y forma parte de su grupo de los cinco mejores jugadores de la historia, aunque dijo no saber si el argentino supera a Maradona.

"Tenemos que encontrar un criterio para discutir esto. ¿Cómo se puede elegir sin un criterio?", afirmó.

La pregunta resume uno de los principales dilemas de este debate.

¿Es posible comparar a jugadores separados por más de medio siglo, sometidos a reglas distintas, calendarios diferentes, métodos de entrenamiento diferentes e incluso expectativas sociales completamente opuestas?

Quizá por eso el debate sobrevive a cada generación y permanece abierto incluso ante carreras consideradas extraordinarias.

Lo que juega a favor de Messi

Si no existe consenso sobre quién fue el mejor jugador de la historia, hay algunos argumentos que aparecen con frecuencia entre quienes sitúan a Messi en la cima.

El primero es la longevidad.

Getty Images Maradona dirigió a Messi en el Mundial de 2010, donde Argentina fue eliminada en cuartos de final.

Mientras que Pelé y Maradona tuvieron picos de rendimiento relativamente concentrados, Messi permaneció entre la élite del fútbol mundial durante cerca de dos décadas, conquistando títulos nacionales, continentales e internacionales en distintas etapas de su carrera.

Esa constancia suele señalarse como una de sus mayores diferencias respecto a otros grandes jugadores. Pero también ayuda a ilustrar cómo ha cambiado el fútbol.

El argentino desarrolló prácticamente toda su trayectoria en una industria que invierte miles de millones de dólares en medicina deportiva, fisiología, nutrición, análisis del rendimiento y recuperación física. Estos avances ayudaron a prolongar las carreras y permitieron que atletas de alto nivel compitieran en la élite hasta edades que, décadas atrás, se habrían considerado improbables.

Al mismo tiempo, los especialistas destacan que la evolución de la infraestructura no disminuye el mérito individual. Si más jugadores han logrado competir durante más tiempo, muy pocos consiguieron mantener un nivel de excelencia comparable al de Messi durante tantos años.

Otro argumento citado por los admiradores del argentino es su regularidad en contextos diferentes.

Para Thierry Henry, excompañero de Messi en el Barcelona, parte de esa continuidad puede explicarse por una competitividad poco común.

En declaraciones reproducidas por el diario español Marca, Henry recordó los entrenamientos en el club catalán y contó que bastaba con que Messi se sintiera tratado injustamente para transformar por completo su actitud.

Getty Images Diego Maradona y Pelé fueron los reyes indiscutidos del fútbol. La llegada de Messi cambió todo eso.

"No despierten a la bestia", resumió el francés, recordando episodios en los que el argentino marcaba varios goles consecutivos después de considerar que no se había señalado una falta.

No todos, sin embargo, evitan establecer una jerarquía.

En una entrevista concedida en 2021 a Radio Villa Trinidad, de Argentina, el exfutbolista brasileño Tostão afirmó que Messi ya había superado a Maradona, aunque seguía por detrás de Pelé.

"Sostengo esa opinión desde hace muchos años. Messi, después de Pelé, es el mejor jugador de la historia. Está por encima de Maradona porque es más completo y tuvo una carrera más larga", declaró.

Para Tostão, la principal diferencia entre Pelé y Messi reside en el aspecto físico.

"La única diferencia entre Pelé y Messi es que Pelé era físicamente más fuerte y más agresivo. Más atleta. Messi es igual que Pelé en talento".

Pelé, Maradona y Messi jugaron en épocas distintas, bajo reglas distintas, con calendarios distintos y dentro de un deporte que se transformó profundamente a lo largo de las últimas décadas.

Pelé ayudó a popularizar a nivel mundial un fútbol que apenas daba sus primeros pasos como espectáculo global. Maradona se convirtió en un icono deportivo, político y cultural en una Argentina marcada por crisis y transformaciones. Messi consolidó su carrera en una era dominada por la globalización, la ciencia aplicada al deporte y la exposición permanente de las redes sociales.

Es precisamente esa combinación de contextos diferentes lo que hace improbable una respuesta definitiva a la pregunta sobre quién fue el mejor de todos los tiempos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.