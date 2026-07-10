¿Es imbatible Francia? El veredicto experto sobre la gran favorita para ganar el Mundial

"Francia es uno de los favoritos más claros para un Mundial que he visto en mi vida".

El exdelantero del Arsenal Ian Wright no es el único que cree que los hombres de Didier Deschamps son el equipo a batir, ya que expertos, aficionados y casas de apuestas dan por hecho que Francia se alzará con el título.

¿Y quién podría culparlos?

Seis partidos jugados, seis ganados. 16 goles a favor, dos en contra. Y solo en dos partidos del torneo no marcaron tres o más goles.

Con Kylian Mbappé marcando goles a placer, y jugadores como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola formando un trío temible justo detrás, infundirían temor en todas las defensas del mundo.

Por no hablar de tener en reserva a actores de la calidad de Desire Doue y Rayan Cherki. Impresionante.

Con Francia confirmada como primera semifinalista tras derrotar a Marruecos por 2-0, los periodistas de BBC Sport dieron su opinión sobre si alguien puede vencer a los campeones de 2018 y subcampeones de 2022.

"Francia sí da oportunidades a los equipos"

Ian Dennis, reportero sénior de fútbol de BBC Radio 5 Live.

España es el equipo a batir y es mi favorito, incluso más que Francia. Me ha hecho cambiar de opinión después de ver a ambos equipos.

España tiene un mayor control, limita defensivamente a los rivales, a los que permite pocas ocasiones y aún no ha encajado ningún gol.

Vi todos los partidos de la fase de grupos en los que participó Francia, no tienen el mismo nivel de control que España y sí dan oportunidades a los equipos.

Senegal debería haber ido ganando al descanso, e incluso una Noruega mermada por las bajas generó momentos incómodos en la primera parte en Boston.

España debería estar al acecho en semifinales, lo que repetiría la semifinal de la Eurocopa 2024 que España ganó por 2-1.

"Los equipos creerán que Francia puede ser derrotada"

Phil McNulty, redactor jefe de fútbol de BBC Sport

Francia se ha mostrado como el equipo más impresionante del Mundial hasta el momento, con el despliegue de talento ofensivo liderado por Mbappé, Olise y Dembélé.

Sin embargo, son un rival al que se puede vencer y se enfrentarán a España, campeona de Europa y habitual en la competición, si la Roja supera a Bélgica en los cuartos de final.

Por muy buena que sea Francia, esto supondría una prueba de fuego para el equipo de Deschamps.

España acumula una impresionante racha de 35 partidos invicta en todas las competiciones y simplemente sabe cómo obtener resultados, como demostró con su gol de la victoria en el tiempo de descuento contra Portugal en octavos de final.

Y, si Francia logra vencer a España, podría enfrentarse en la final a Argentina o Inglaterra, actuales campeonas del mundo.

Francia es la favorita para ganar el Mundial, pero estos equipos sin duda creen que pueden derrotarla, y no olvidemos que este torneo ya ha demostrado que no hay resultados predecibles.

"España tiene todas las posibilidades"

Elizabeth Conway, periodista de BBC Sport

España tiene muchas posibilidades de vencer a Francia (siempre que gane a Bélgica en cuartos), aunque haya pasado algo desapercibida en este Mundial.

Esto se debe en gran parte a que su mayor estrella, Lamine Yamal, aún no ha alcanzado el nivel de otros atacantes destacados del torneo, ya que continúa su recuperación de una lesión.

Mientras que otros equipos han dependido de destellos de genialidad individual, España ha impresionado discretamente gracias a su sistema disciplinado y bien estructurado.

En su empate contra Cabo Verde y en las cuatro victorias posteriores, no han encajado ningún gol, gracias en gran parte a la impresionante pareja de centrales formada por el joven Pau Cubarsí y el veterano Aymeric Laporte.

El juego de España, basado en la amplitud del campo, crea espacios para Lamine Yamal y le permite generar ocasiones de gol, mientras que Rodri y Pedri dominan el centro del campo, controlando la posesión y marcando el ritmo del partido.

España también ha vencido a Francia en sus dos últimos encuentros. Si España aprovecha sus oportunidades de gol, puede derrotar a Francia.

"Los equipos más prometedores pueden quedarse cortos"

John Murray, comentarista principal de BBC Radio 5 Live.

Francia ha sido, con diferencia, el equipo más emocionante para los espectadores y ha desplegado el fútbol más atractivo.

Pero, a lo largo de los años, varios de esos equipos no han logrado el éxito en los Mundiales. El Brasil de 1982 es probablemente el mejor ejemplo, pero también se podría mencionar al explosivo equipo danés de 1986, a la Alemania de Jürgen Klinsmann en 2006 o a la selección brasileña que fue anfitriona en 2014.

Y si se enfrentaran a España en semifinales, sin duda podría imaginar un escenario en el que los vigentes campeones de Europa salieran victoriosos.

"El temor es que Francia tenga varias marchas más"

Neil Johnston, periodista de BBC Sport

Va a hacer falta algo realmente especial para impedir que este coloso de Les Bleus llegue a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo.

Francia ha superado una interrupción de dos horas por una tormenta en Filadelfia, la ausencia de Deschamps en un partido (regresó a casa para el funeral de su madre), las "artes oscuras" de Paraguay para alcanzar los cuartos de final y a la emergente selección marroquí para alcanzar las semifinales.

Ha sido un auténtico placer verlos jugar, sobre todo contra Suecia en dieciseisavos de final, donde consiguieron 25 remates. El temor de sus rivales es que aún tengan un par de marchas más que no hemos visto en este Mundial.

No se trata solo de Mbappé, Olise y Dembélé. Les Bleus aún no han estado por debajo en el marcador en todo el torneo.

Solo han encajado dos goles en cinco partidos: cuando ganaban a Senegal por 3-0 y cuando iban ganando 2-0 contra Noruega, con William Saliba del Arsenal y Dayot Upamecano, compañero de Olise en el Bayern de Múnich, liderando la defensa.

¿Quién puede detener a Francia? Se enfrentarán a España o Bélgica en semifinales. España, que aún no ha encajado ningún gol, puede ser una prueba de fuego.

Les Bleus se vieron frustrados por Paraguay antes de encontrar la manera de ganar, pero sospecho que el equipo de Deschamps tendrá demasiada potencia ofensiva para España, mientras que la profundidad de su banquillo es impresionante.

"Los leones ingleses pueden detener a Les Bleus"

Alex Howell, reportero de BBC Sport para Inglaterra

Francia ha parecido la favorita del torneo desde el principio de esta Copa del Mundo.

Tienen un equipo excelente, pero no es perfecto.

Al final, será una final del Mundial entre Francia e Inglaterra, y los Tres Leones serán el equipo que consiga detener a Les Bleus.

El centro del campo inglés, formado por Declan Rice, Elliot Andersen y Jude Bellingham, tiene la capacidad de imponerse físicamente al centro del campo francés.

El equipo de Thomas Tuchel también ha demostrado tener la capacidad de adaptación necesaria para afrontar situaciones difíciles, tras su impresionante victoria por 3-2 sobre México en Ciudad de México.

Para vencer a Francia, Inglaterra tendrá que ofrecer una actuación llena de garra, y si lo consiguen, habrán alcanzado el mayor éxito en la historia de este deporte.

¿Podría ser que la mayor fortaleza de Francia sea en realidad un defecto?

John Bennett, Servicio Mundial de la BBC

Es un intento desesperado por encontrar puntos débiles a Francia, porque a veces uno se queda boquiabierto de asombro cuando sus cuatro delanteros están en plena forma.

Pero ¿podría su mayor fortaleza convertirse también en una debilidad cuando se enfrenten a otro de los favoritos?

El cambio de Olise a la posición de mediapunta ha hecho que Francia sea mucho más peligrosa.

Sin embargo, contra un equipo de élite, ¿podrían verse superados en el centro del campo en las situaciones sin balón cuando tienen a un futbolista tan ofensivo jugando por delante de dos centrocampistas?

¿Repliega Olise lo suficiente o estará dispuesto a ejercer la presión constante necesaria en el centro del campo cuando Francia se enfrente a un equipo que no les permita dominar la posesión?

En una posible semifinal contra España, una selección española que adora la posesión del balón pondría eso sin duda a prueba.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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